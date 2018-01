Med najbolj inovativnimi živili tudi Presadov sok in Rangusova ajda

31.1.2018 | 12:55

Med nagrajenci je sta tudi Presadov sok rdeče pese in Rangusova zlata tatarska ajda. (Foto: organizator)

Mirna - Na izboru za najbolj inovativna v Sloveniji proizvedena živila, ki so bila uvedena na tržišče v zadnjem letu, je nagrado za inovativnost v skupini sokov prejel Bio zelenjavni sok iz rdeče pese iz mirnskega Presada, v skupini živil brez glutena pa zlata tatarska ajdova kašadružbe Rangus iz Dol. Vrhpolja.

Izbor je četrto leto zapored organiziral Inštitut za nutricionistiko iz Ljubljane.

O Presadovem soku so zapisali: »Gre za 100 % zelenjavni sok, izdelan iz ekološko pridelane rdeče pese. Medtem ko so mnogi sokovi na tržišču izdelani iz koncentratov, gre v tem primeru za sveže stisnjen in fermentiran sok, ki ga zato odlikuje posebej svež in rahlo kiselkast okus. Kozarec takšnega zelenjavnega soka predstavlja popestritev običajne prehrane.«

O Rangusovi zlati tatarski ajdi pa: "Ima prijeten aromatičen in značilen rahlo grenak okus. Gre za hranljivo živilo, ki ga odlikujejo tudi flavonoidi. Zrnje tatarske ajde je pridelano in predelano v Sloveniji. Zaradi debelih in trdih lusk ter drobnih zrn, je proizvodnja kaše tatarske ajde tehnološko zahtevna, proizvajalec pa z ustrezno tehnologijo in nadzorom zagotavlja tudi, da med proizvodnjo ne pride do kontaminacije z glutenom. Živilo je zato primerno tudi za posameznike s celiakijo. Tatarsko ajdovo kašo lahko uporabimo kot prilogo ali samostojno jed, iz nje pa lahko pripravimo tudi zelo okusen čaj."

Med nagrajenci izbora za najbolj inovativno živilo leta 2018 so še: pecivo Kalčko (Spar Slovenija) v skupini nepredpakiranih pekovskih izdelkov, konopljin toast (Kolinska) v skupini predpakiranih pekovskih izdelkov, testenine iz ajde in pšeničnih kalčkov (Podjetje Moleum, v sodelovanju s podjetjem Mlinarjev sin) v skupini testenin, bio jogurt z aronijo (Mlekarna Krepko) v skupini mlečnih izdelkov in linija izdelkov Zala z okusi, brez sladkorja (Pivovarna Laško Union) v skupini pijač.

B. B.