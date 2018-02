V polfinalu pokala s Šenčurjem

31.1.2018 | 14:35

Foto: I. V., arhiv DL

Novo mesto - Žreb je določil, da se bosta v polfinalu zaključnega turnirja košarkarskega pokala Spar pomerili Krka in Šenčur Gorenjska gradbena družba ter Petrol Olimpija in Sixt Primorska. Polfinalni tekmi bosta v dvorani Tivoli 16. februarja, finale pa je na sporedu dva dni pozneje ob 16.30.

Sedemnajsti zaključni turnir pod imenom Spar bo tretjič v svoji zgodovini gostila ljubljanska dvorana Tivoli. Prvič je bilo to v sezoni 1998/99, nazadnje pa predpreteklo sezono, ko je pokal, onega od svojih treh, dvignila Krka.

Ta se bo v prvem polfinalu - vse tekme bo prenašal Šport TV - pomerila z Gorenjsko gradbeno družbo iz Šenčurja, ki se je kot edina ekipa na zaključnem turnirju tja prebila iz začetne faze tekmovanja, ki se ga je v tej sezoni udeležilo 53 ekip. Vlogo favoritov Gorenjci prepuščajo Krki, čeprav sta ekipi v ligi Nova KBM s pa sedmimi zmagami in osmimi porazi skupaj na 6. in 7. mestu. "Upam, da do tekme s Krko ne bo kakšnih novih bolezni in poškodb. Igrali bomo po najboljših možnih močeh, na koncu pa bomo videli, kakšen bo razplet," je po žrebu povedal podpredsednik kluba Aleš Puhar. Direktor Krke Miro Župevec dodaja: "Noben nasprotnik ni lahek. Na tekmah v tej sezoni smo se pogosto srečevali, vsi smo kdaj zmagali in izgubili. Vse je možno, naš cilj pa je tako kot vedno zmagati in osvojiti Pokal Spar."

Branilci naslova so košarkarji Petrola Olimpije, ki so hkrati rekorderji po osvojenih naslovih. V svojih vitrinah jih imajo dvajset, letos pa so že v polfinalu dobili težkega tekmeca, vodilno ekipo državnega prvenstva in druge divizije lige Aba, Sixt Primorsko iz Kopra.

Medtem ko je direktor Sixt Primorske Matej Avanzo na žrebu povedal, da bodo njegovi košarkarji dali vse od sebe, da se dostojno zoperstavijo favoritu turnirja, je direktor Petrola Olimpije Roman Lisac opozoril, da njegovi ekipi ob napornem ritmu treh tekem na teden zmanjkuje moči. "Olimpija bo v tej sezoni odigrala približno sto tekem, kar pomeni, da na vsaki tekmi ne more dati vsega od sebe, zato se ji dogajajo hudi padci in nepričakovani porazi. Zato znova apeliram na klube, ki oblikujejo sistem državnega prvenstva, ter Košarkarsko zvezo Slovenijo, da za naslednjo sezono dobro razmislijo o sistemu tekmovanja in da ekipe, ki nastopajo v treh različnih tekmovanjih, izvzamejo iz prvega dela državnega prvenstva. Verjetno se vsi strinjate, da takšne Petrol Olimpije, ki se "vleče" po igrišču, ne potrebuje nihče," je dejal Lisac.

B. B.