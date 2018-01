Po požaru v Krškem dva v bolnišnico

31.1.2018 | 18:20

Ob 10.04 je na Ulici Nikole Tesle v Krškem gorelo v pritličju stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Videm ob Savi, ki so so pogasili požar, zaprli ventile na vodovodnem sistemu, prezračili prostore, pregledali prostore s termovizijsko kamero in nudili prvo pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev NMP Krško, ki so oba poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 7.55 so na ulici Stari trg v Mokronogu gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mokronog so požar pogasili, pregledali okolico dimnika in ga očistili.

B. B.