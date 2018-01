Bogovič med nominiranci za evropskega poslanca leta

Krško - Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je med nominiranci za evropskega poslanca leta 2018 oz. nagrado »2018 MEP Awards«, ki jih je danes objavil bruseljsi časnik The Parliament Magazine, sicer tudi organizator omenjenega natečaja.

Kot so sporočili iz pisarne poslanca Bogoviča, je nekdanji krški župan kot edini evropski poslanec iz Slovenije nominiran v kategoriji Raziskave in inovacije, predlog za njegovo nominacijo pa je podal konzorcij Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), ki je prepoznalo Bogovičeva prizadevanja na področju novih tehnologij v kmetijstvu, promociji bio- in krožnega gospodarstva ter predvsem pri njegovi odločenosti glede pobude »Pametne vasi«.

Ta povezuje številne evropske politike, od digitalnega enotnega trga do mobilnosti ter Skupne kmetijske politike EU. Za nadgradnjo tega projekta je Bogovič skupaj z madžarskim poslancem Tiborjem Szanyijem (S&D) uspel zagotoviti 3,3 milijona evrov v proračunu EU za leto 2018, in sicer za razvoj koncepta pametnih vasi, ki bo omogočil nadgradnjo izvajanja dobrih praks uporabe digitalnih tehnologij na podeželju.

Bogovič je v preteklem letu v Sloveniji priredil niz posvetov na področju krožnega gospodarstva, s poudarkom na potencialu novih tehnologij v kmetijskem sektorju, konec lanskega leta in v začetku letošnjega pa svoje »terensko« delo nadaljuje s serijo regionalnih omizij na temo »Pametnih vasi in novih tehnologij na podeželju«. Zaključek bo mednarodna konferenca na Bledu 13. aprila letos, udeležili pa se je bodo trije evropski komisarji, predstavniki slovenske vlade in številna interesna združenja ter strokovnjaki s področja kmetijstva, digitalnih tehnologij in mobilnosti.

Kot še navajajo v pisarni evropskega poslanca Bogoviča, je njegova nominacija utemeljena tudi z uspešno izvedbo Evropskega tedna biotehnologije, ki jo je v Evropskem parlamentu lanskega septembra skupaj z evropskim združenjem EuropaBio, ki združuje podjetja s področja biotehnologije tako v segmentu zdravstva, industrije kot prehrane in kmetijstva, gostil ravno Bogovič. Prepoznana so bila tudi njegova prizadevanja za prenos dobrih praks v Slovenijo, od organizacije obiska slovenskih sadjarjev in zelenjadarjev v Belgiji l. 2015 ter konference na temo organizacij proizvajalcev, obiska pridelovalcev sladkorne pese na univerzi Wageningen na Nizozemskem, do promocije pobude Zavezništvo za mlade, ki je že obrodila konkretne sadove povezovanja med posavskim gospodarstvom in izobraževanjem.

Izbor evropskega poslanca leta oz. nagrade »MEP Awards« so namenjene priznavanju uspešnega dela poslancev Evropskega parlamenta na različnih področjih dela, od digitalnih tehnologij, okolja, zaposlovanja do kmetijstva. Po današnji objavi seznama nominirancev v različnih kategorijah, bodo prejemniki nagrad znani 5. februarja 2018, ko bo zasedala osemčlanska strokovna komisija. Slovesnost s podelitvijo nagrad zmagovalcem bo potekala 21. marca 2018 v Bruslju.

