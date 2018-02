V škocjanski občini letos pestro: od cone do cest in pločnikov itd.

1.2.2018 | 08:10

Župan Jože Kapler, direktorica občinske uprave Petra Pozderec, svetnica Martina Kralj.

Škocjan - Občina, ki je proračuna za leti 2017 in 2018 sprejela že decembra 2016, je na nedavni občinski seji sprejela rebalans proračuna za letošnje leto, ter tako vnesla spremembe pri prihodkih in odhodkih, ki so bile po besedah Blanke Matko iz občinske uprave nujne.

Blanka Matko.

V škocjanski občini bo namreč letošnje leto zelo pestro, veliko se bo delalo, saj je oz. še bo občina pridobila denar na mnogih razpisih, tako vsaj računajo. Seveda pa mora občina tudi sama prispevati svoj delež. Prihodki se glede na prvotni proračun zvišujejo za približno 2 milijona 400 tisoč evrov in tako znašajo 6 milijonov 570 tisoč evrov, odhodki pa se zvišujejo za 2 milijona 800 tisoč in znašajo skoraj 7 milijonov 480 tisoč evrov. Po besedah Matkove, bo občina pridobila skupaj okrog milijon 700 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

V proračun so umestili pomembne investicije: hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, ki se v škocjanski občini zaključujejo v Dobravi (prejeli 600 tisoč evrov nepovratnih sredstev), ureditev poslovne cone Gospodarsko tehnološki center v Dobruški vasi (prejeli 820 tisoč evrov), obnovo cest in izgradnjo pločnikov v Dobravi in na Bučki, ureditev zeliščarskega centra JV Slovenije v Zagraškem logu, ureditev področja ob Radovlji, izgradnja nadstreška pri kuhinji na šoli v Škocjanu ter ureditev športnega igrišča ob telovadnici, ureditev komunalne infrastrukture pri šoli, ureditev jedra Škocjana, kjer so se pričele aktivnosti tudi za vzpostavitev Muzeja misijonarja dr. Ignacija Knobleharja v starem župnišču itd. Med projekti velja omeniti tudi regionalno kolesarsko povezavo Novo mesto- Šmarješke Toplice - Škocjan. V večini od teh primerov občina pričakuje vsaj polovično vrednost nepovratnih sredstev, tako od države kot od EU.

820 TISOČ EVROV ZA CONO

Jože Kapler.

Župan Jože Kapler je zadovoljen, da se je končno začelo premikati pri coni v Dobruški vasi ter jim je za 2. fazo komunalne ureditve uspelo nedavno pridobiti okrog 820 tisoč z razpisa na gospodarskem ministrstvu. Cona pomeni nova delovna mesta in zagon razvoja občine, kot je povedala tudi direktorica občinske uprave Petra Pozderec, pa je zanjo velik tudi interes investitorjev, celo tujih. Seveda je v občini še veliko potreb po ureditvi manjših zadev, zlasti na cestnem področju, a bo pač treba malo počakati, saj je denarja za vse premalo.

V Dobravi že poteka obnova regionalne ceste z izgradnjo pločnikov, komunalne infrastrukture, cestne razsvetljave in avtobusnih postajališč, kar vodi Direkcija RS za infrastrukturo, na Bučki pa se je zadeva zaradi urejanja lastniških zadev še malo zavlekla, a vsi upajo, da bo v kratkem prišlo do dogovora z lastnikom, podpisa gradbene pogodbe in pričetka del.

Sprejem rebalansa za 2018 je soglasno podprl tudi Odbor za investicije in finance, ki ga vodi Slavko Pungeršič.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija