Sofinanciranje najemnin za oživitev mestnega jedra

1.2.2018 | 09:35

Novo mesto pred začetkom urejanja. Takšnih prizorov iz jedra mesta ne bom več videli. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Mesta občina Novo mesto je objavila javni poziv za sofinanciranje najemnin za obstoječe poslovne prostore v starem mestnem jedru Novega mesta, v katerih so najemniki začeli opravljati dejavnost v letošnjem letu. Z razpisom želi občina spodbuditi podjetnike, ki bodo po prenovi prinesli dodano vrednost v ponudbo mestnega jedra.

Na javni poziv se lahko prijavijo samostojni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja, socialna podjetja in zavodi, ki bodo izvajali dejavnost v prostorih na območju starega mestnega jedra v Novem mestu, v katerih so svojo dejavnost začeli opravljati v letošnjem let. Na poziv se ne morejo prijaviti podjetja oz. zavodi ki so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanja, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Predvidena višina razpisanih sredstev za leto 2018 je 12 tisoč evrov. Najvišje možno sofinanciranje najemnine je največ do 50 odstotkov najemnine in največ do pet evrov za kvadratni meter. Upravičen strošek je neto najemnina (brez vključenih davčnih dajatev). V primeru, da poslovni prostor ne bo obratoval, bo strošek najema neupravičen.

Vse formalno popolne in pravočasno prispele vloge bo ocenila komisija, ki bo na podlagi točkovnika dodelila višino subvencije. Odpiranje vlog bo opravljeno zadnji dan vsakega meseca, prvo odpiranje bo potekalo 28. februarja.

L. M.

Komentarji (2) 1h nazaj Oceni URBAN Odpram urad za borbo proti korupciji, klijanteklizmu, nepotizmu in lokalni prevari ter zavajanju oz poneumljanju folka. A dobim subvencijo pod istimi pogoji če odpram pisarno na Gl trgu. ? Hvala . 24m nazaj Oceni Vprašanje za Občinske svetnike Glede na to, da gre za porabo javnih sredstev in da je do dela razpisa in tudi podelitve že prišlo. Kdaj občina namerava izdati spisek podjetnikov ki so že prejeli ta sredstva?