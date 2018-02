Nekateri pričakujejo, da bodo oproščeni plačila RTV prispevka

1.2.2018 | 10:30

Ilinka Todorovski (Foto: M. B.-J.)

Črnomelj, Ljubljana - Ilinko Todorovski zadnje leto ljudje poznajo kot varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija (RTVS), sicer pa je novinarka. Z novinarstvom se je začela ukvarjati takoj, ko je šla leta 1985 iz domačega Črnomlja v Ljubljano študirat novinarstvo. Honorarno je delala na RTVS, to pa je bil tudi čas, ko so začeli v Novem mestu na noge postavljati Studio D, kjer je bila prav tako honorarna novinarka. Že takrat pa je vedela, da bo tudi po končanem študiju ostala v novinarstvu.

Ilinka je prva varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTVS, ki je slišana in upoštevana. Težava pri njenem delu pa je v tem, da imajo gledalci in poslušalci prevelika pričakovanja. Pričakujejo, na primer, da se bodo rešili plačila RTV-prispevka. »Veliko jih ne razume, zakaj bi plačevali ta prispevek, in čeprav sem to povedala že velikokrat, pojasnjujem znova in znova,« pravi varuhinja.

In kako odgovori tistim, ki rečejo, da zares ne poslušajo in ne gledajo oddaj nacionalnega radia in televizije, ampak spremljajo le druge medijske hiše in pričakujejo, da bodo upravičeni do oprostitve plačila RTV-prispevka? »Če nekdo reče, da ne gleda nič od RTVS, rečem, da gre za solidarnost. Zakaj nam trgajo za zdravstvo, vrtce, če tega ne potrebujemo? In nacionalna RTV-hiša ljudi ne bo pustila na cedilu, medtem ko na komercialnem radiu ali televiziji lahko rečejo, da ne bo več poročil, da ne bo oddaj v slovenskem jeziku. Veliko ljudi ne razume, v čem je vloga javne RTV,« je pojasnila.

Celostranski intervju z Ilinko Todorovski lahko preberete v aktualni številki Dolenjskega lista, ki je izšel danes.

M. B.-J.

