Razvojni center še enkrat na dražbo za inkubator v Podbrezniku

1.2.2018 | 13:45

Direktor RC Novo mesto Franci Bratkovič na lanski julijski izredni občinski seji MO Novo mesto. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto - Med gradivom za današnjo sejo novomeških občinskih svetnikov je tudi predlog rebalansa občinskega proračuna za letošnje leto. Ta je potreben, ker se je zapletlo pri nakupu Podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku.

Kot smo poročali, so novomeški svetniki že julija lani na izredni seji soglašali z namero Razvojnega centra (RC), da od družbe Imos holding v stečaju odkupi omenjeno nepremičnino, ki zajema 3.648 m2 pisarniških in pomožnih prostorov ter 2.585 m2 zemljišč oz. pretežno parkirišč. Razvojni center je bil v začetku avgusta edini dražitelj na javni dražbi in je prostore dobil za izklicno ceno 1,3 milijona evrov. To je bila sicer že tretja dražba, na prvi je bila cena še enkrat višja.

MO Novo mesto je kot večinska družbenica RC soglašala z njihovimi načrti, da stavbo kupi delno z lastnim denarjem s prodajo poslovnih prostorov na Ljubljanski cesti, delno s posojili pri komercialni banki in delno z denarjem Garancijske sheme za Dolenjsko, ki je vezan na komercialnih bankah po zelo nizkih obrestnih merah.

Razveljavljena dražba in odprta vprašanja

»V tem primeru ne gre za poroštvo, ampak le soglasje, ki ne vpliva na naše zadolževanje,« je pred današnjo sejo razloge za rebalans napovedal novomeški župan Gregor Macedoni in nadaljeval: »Edini dražitelj je bil Razvojni center, nakar je prišlo do razveljavitve te dražbe. Najprej je prišla neka čudna zahteva stečajnega upravitelja, nadalje pa je to razveljavitev podprlo sodišče. Mi smo se na to pritožili kot upnik, saj je MO Novo mesto tudi eden od upnikov Imos Holdinga d.o.o., a nam Višje sodišče ni ugodilo in dražba je razveljavljena. Predmet spora je to, da je stečajni upravitelj od kupca želel, da se plača tudi določen del preteklih davkov, kar v osnutku pogodbe ni bilo navedeno in v razpisu dražbe tudi ne, je pa zdaj za 22. februar razpisana nova dražba za te prostore. Sedaj je to davčno breme zapisano, sicer zelo nejasno in lahko se postavlja kakšen dvom, zakaj je tako. Gre pa za to, da je tudi nenavadno, da je sedaj izklicna cena za več kot polovico nižja oz. se razpolavlja. Z 1,3 milijona na dobrih 500 tisoč, kar zopet postavlja številna vprašanja, na katera ne znamo odgovoriti.«

Razvojni center se bo po županovih besedah februarske dražbe udeležil. Direktor RC Franci Bratkovič pa je že pred lansko dražbo za Dolenjski list povedal, da imajo za nakup več razlogov, »najpomembnejši pa je, da tam izvajamo dejavnost že sedmo oz. osmo leto. V tem času so se neka podjetja že razvila in se odselila, trenutno pa imamo v Podbrezniku 15 podjetij, ki skupno zaposlujejo 93 ljudi. Ne želimo pa zgolj vzdrževati stanja, kakršnega imamo, razvijamo že kar nekaj novih projektov, ki jih želimo v tem inkubatorju naseliti. Na prvem mestu bi izpostavil naše delo na Centru razvoja raziskav in inovacij, eden od fokusov delovanja tega centra je delo z mladimi. Drug razlog je, da je skozi postopek stečaja Imos holdinga ta cena postala dostopnejša in tudi že za nas smiselna.«

M. Martinović