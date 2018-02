Cigareta na vsakem koraku, kako naj neham!

1.2.2018 | 12:30

Vladimira Tomšič in Alenka Krenčič Zagode (Foto: M. L.)

Miha Lovše (Foto: M. L.)

Zdravstveni dom Sevnica in obsoteljsko društvo za boj proti raku sta partnerja Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo v izvajanju njenega programa za preprečevanje kajenja, kot so poudarili na tiskovni konferenci. (Foto: M. L.)

Sevnica - Želimo postati center za odvajanje kajenja, lahko povzamemo besede direktorice Zdravstvenega doma Sevnica Vladimire Tomšič na včerajšnji konferenci za novinarje, ki so jo v sevniškem zdravstvenem domu organizirali o dnevu brez cigarete.

Na konferenci so vrsto številk in spoznanj v zvezi s škodljivostjo kajenja ter svoje poglede predstavili še drugi predstavniki sevniškega zdravstvenega doma zdravniki Alenka Krenčič Zagode, ki je predsednica Posavskega in obsoteljskega društva za boj proti raku, strokovni vodja zdravstvenega doma Sevnica Božidar Groboljšek, Anita Lavrenčič Katić, regijski koordinator preventivne medicine Posavja Jurij Pesjak in medicinska sestra Mojca Vidmar, ki je vodja in koordinatorka centra za krepitev zdravja pri sevniškem zdravstvenem domu, ter predstavnik Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo Miha Lovše, ki je predaval na temo Učinkoviti ukrepi zmanjševanja rabe tobaka v Republiki Sloveniji.

Zaradi bolezni, povezanih s kajenjem, letno umre v Sloveniji 3.800 ljudi, vsaj šestnajst vrst raka je povezanih s kajenjem, med mladoletnimi kadilci prevladujejo dekleta, kajenje in uživanja alkohola sta pogosto tesno povezana. To je samo nekaj zaskrbljujočih podatkov, povezanih z uporabo tobaka in tobačnih izdelkov.

Problem, zaradi katerega so akcije za zmanjševanje kajenja manj uspešne od želenega, je lahka dostopnost nikotina, so poudarili sogovorniki na včerajšnji novinarski konferenci v Sevnici.

