Svetniki projekt zavrnili že na odboru

1.2.2018 | 11:25

Blizu naselja blato je že mini golf igrišče. (Foto: R. N.)

Blato - Občina Trebnje je predvidevala gradnjo medgeneracijskega športno-družabnega centra blizu naselja Blato, v katerem bi bile različne športne dejavnosti, namenjen pa bi bil tudi druženju vseh generacij. Pripravili so predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki pa ga je župan Alojzij Kastelic na novembrski seji občinskega sveta umaknil z dnevnega reda, kajti že na seji odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo so predvideno investicijo soglasno zavrnili.

»Bila sta dva pomisleka. Prvi je bil, da je predvideni center preveč umaknjen od Trebnjega, drugi pa, da je to nepotrebna infrastruktura,« je na naše vprašanje, zakaj je odbor zavrnil DIIP, odgovoril župan.

Za pojasnila smo se obrnili tudi na predsednico odbora Špelo Smuk, ki je dejala, da so imeli vsi člani precej pomislekov predvsem glede financiranja naložbe, ki je ocenjena na več kot tri milijone evrov, končana pa naj bi bila do leta 2022. V predlogu namreč piše, da bo občina za njeno izvedbo iskala dodatne vire financiranja tako na državnih kot tudi na mednarodnih razpisih, če pa ne bo uspešna, namerava investicijo izvesti sama, postopoma v več letih, glede na razpoložljiva sredstva v občinskem proračunu. »To je absolutno nerealno, kar smo ocenili vsi, vključno z županovo listo. Zavedamo se, da ima občina druge prioritete, kot so zagotovitev potrebnih šolskih prostorov trebanjske osnovne šole, kajti trije oddelki gostujejo na centru za izobraževanje in kulturo, problem so tudi vrtci, nimamo primerne športne in kulturne dvorane ter še marsikaj drugega,« meni Smukova. Če bi občinski svet predlagani DIIP potrdil, bi občina letos lahko šla v nakup zemljišč, kar bi bil po njenem mnenju »mrtev kapital«, saj denarja za nadaljnjo gradnjo predvidenih vsebin nima. »S projektom, kakršen je ta, občina ne more kandidirati na nobenem razpisu,« poudarja Smukova in dodaja, da je občinski svet lani potrdil podoben projekt medgeneracijskega centra v Trebnjem, njegova vrednost pa znaša le nekaj sto tisoč evrov.

Izboljšali bi turistično ponudbo

Župan odgovarja, da bi z ureditvijo takšnega centra povečali število gibalno aktivnega prebivalstva, število športnih programov in prireditev, turistično aktivnost območja ter za vse generacije zagotovili urejene in varne rekreacijske površine za aktivno preživljanje prostega časa. »Naredili bi center, ki bi služil tako medgeneracijsko kot tudi turistično,« pripoveduje Kastelic in dodaja: »Razmišljati moramo, kaj bi lahko s tem prostorom, ki ima izreden turistični potencial, naredili. Če pa svetniki pričakujejo, da bomo imeli vse v centru, to ni dobro.« V investiciji so poleg mini igrišča za golf, postajališča za avtodome, piknik prostora za druženje, plezalne stene, ploščadi za telovadbo in parka za najmlajše predvidevali tudi gradnjo zunanjega bazena. Župan je prepričan, da je to eden od inovativnih projektov, ki ga je občina želela, če bi bil potrjen na občinskem svetu, posredovati evropski komisarki za promet Violeti Bulc, ki bi jim pomagala pri iskanju evropskih virov financiranja. Zaveda se, da za uresničitev projekta občina sama nima dovolj denarja, a je od svetnikov vseeno pričakoval, da ga bodo pod določenimi pogoji vendarle podprli. »Denimo pod pogojem, da zagotovimo 80-odstotno sofinanciranje,« pravi Kastelic, ki predvideva, da bo tovrstna infrastruktura čez nekaj let nekaj povsem običajnega v občini. »Danes smo mogoče malo pred časom.«

