Po zmagi v Beogradu vsaj en dan na vrhu lestvice

1.2.2018

Krke je v Beogradu ugnala Dynamic (Foto: Dynamic VIP PAY)

Novo mesto - Na gostovanju pri Dynamicu so košarkarji Krke zabeležili 11. zmago (74:68) in se spet zavihteli na prvo mesto druge jadranske lige.

Krka se je Beograjčanom oddolžila za domači poraz v prvem delu tekmovanja in je po spodrsljaju Sixt Primorske proti Splitu spet na vrhu lestvice, s katerega jo lahko v primeru drevišnje zmage v Mostarju izrine Borac.

Krkaši so vodili celo tekmo, a si vse do konca niso uspeli ustvariti odločilne prednosti. 39 sekund pred koncem je Dynamic tako znižal na 68:70, a se je s odlično igro in 4 točkami v zaključku tekme izkazal Krkin organizator igre Paolo Marinelli, ki je bil s 23 točkami tudi prvi strelec tekme.

Za Krko je 15 točk prispeval Žiga Dimec, Marko Jošilo pa jih je dodal 10 in pri tem ujel še 11 odbitih žog. Pri Dynamicu je Nemanja Krstić dosegel 17 točk, Božo Đurasović 12, Aleksandar Todorović pa 11.

B. B.