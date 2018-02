Bodo zaposleni iz črnomaljskega doma starejših dobili priznanje Civilne zaščite?

1.2.2018 | 19:00

Zaposleni iz DSO Črnomelj pri ministrici Anji Kopač Mrak (Foto: spletna stran MDDSZ)

Ljubljana, Črnomelj - Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je sprejela zaposlene iz Doma starejših občanov Črnomelj, ki so pomagali v času decembrskega požara, in se jim zahvalila.

"Nesreče žal ne počivajo, in če v takih trenutkih ljudje, zaposleni dobro in hitro odreagirajo, s tem preprečijo še večjo škodo. V vašem primeru so se zaposlene neustrašno zapodile v dim in reševale življenja nepokretnih stanovalcev. Res pogumno in srčno," je rekla ministrica in izpostavila, da je to več, kot od njih zahteva služba.

"Mnogi med vami ste bili v službi, kakor slišim, pa so tudi ostali sodelavci takoj prišli na pomoč. Res ste dober zgled.«

Ministrica je zaposlene tudi predlagala Komisiji za regijska priznanja Civilne zaščite Republike Slovenije za enkratno dejanje. Če bo komisija sprejela predlog ministrice, bo zaposlenim Civilna zaščita podelila priznanje kot pozornost države in lokalne skupnosti, so na svoji spletni strani objavili na omenjenem ministrstvu, kjer dodajajo, da bo sanacija doma zaključena v roku enega meseca.

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj Oceni senca Če kdo, potem si priznanje zaposleni gotovo zaslužijo. Poglejte Sašotove slike. Preglej samo prijavljene komentatorje