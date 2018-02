Na obali Kolpe ročna bomba iz druge svetovne vojne

1.2.2018 | 18:35

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 9.31 je bila na obali reke Kolpe pri Žuničih v občini Črnomelj najdena ročna bomba SRCM, italijanske izdelave, ostanek druge svetovne vojne. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije so zaradi slabega stanja bombe in zahtevnosti terena uničili bombo na kraju najdbe. Policisti so zavarovali območje razstrelitve. Obveščene so bile pristojne službe in lokalna skupnost.

Nekaj čas ni bilo vode

Danes ob 8.13 je bila v naselju Trnje v občini Brežice zaradi okvare na vodovodnem omrežju prekinjena oskrba s pitno vodo. Napako na omrežju so ob 11. uri odpravili dežurni delavci Komunale Brežice.

Sneg jutri do nižin

Po podatkih Oddelka za meteorološke in oceanografske napovedi, Urada za meteorologijo in hidrologijo, Agencije RS za okolje, bo v petek dopoldne dež od severa prehajal v sneg tudi po nižinah. Najbolj intenzivno sneženje pričakujemo sredi dneva in popoldne. Sneženje bo ponehalo v soboto čez dan, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Največ snega bo zapadlo na Gorenjskem in ponekod na Notranjskem, več kot 40 cm, v večjem delu osrednje Slovenije pa več kot 25 cm. Sneg bo moker in lahko povzroča težave predvsem v prometu. Povečala se bo nevarnost snežnih plazov.

L. M.