Zaprta vrata novomeške gimnazije

1.2.2018 | 22:00

Mia Jarc kot Ines, Tara Štravs Duvnjak kot Estelle in Jaka Kunej kot Garcin (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Zahtevne drame francoskega filozofa, pisatelja in nobelovca Jeana Paula Sartra Zaprta vrata so se tokrat lotili člani gimnazijske gledališke skupine Goga in svoje delo opravili z odliko. Obsežno besedilo treh glavnih vlog so brezhibno naštudirali in glede na mladost in neizkušenost zelo dobro odigrali Tara Štravs Duvnjak kot Estelle, Jaka Kunej kot Garcin in Mia Jarc kot Ines, izjemno delo pa je opravila tudi Ana Čuk, prav tako dijakinja Gimnazije Novo mesto, ki je po Sartrovi predlogi spisala scenarij.

Sartrova zgodba o treh ljudeh, ki v svojem življenju niso bili ravno angeli, a s svojimi napakami in slabostmi tudi niso pretirano odstopali od značajev, s katerimi se skozi življenje prebija večina nas, se dogaja v peklu. Ines je tja prišla, potem ko je njena ljubimka, s katero sta na nek način pomagali na drugi svet spraviti njenega moža, odprla plinsko pipo. Garcina, urednika in založnika, so med vojno ujeli, ko je hotel zbežati v Mehiko, in ga ustrelili z dvanajstimi streli, Estele je na oni svet poslala pljučnica, njenega revnega ljubimca, ki je plesal tango kot profesionalec, pa njeno zasmehovanje.

V peklu jih niso čakale kazni, kakršne si zamišljamo, pekel so si glavni junaki ustvarili drug drugemu sami. Tako kot se to dogaja v življenju.

I. Vidmar

