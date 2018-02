Za družino Rajk zbirajo po vsej Sloveniji

V Mestnem kinu Ptuj. (Foto: Tina Maroh)

Novo mesto - S filmom Družina po Sloveniji potujejo tudi predstavniki Območnega združenja RK Novo mesto in zbirajo prostovoljne prispevke za obnovo Rajkove hiše. Kot sporočajo, jih je prejšnji teden pot vodila na Ptuj, kjer so v Mestnem kinu Ptuj prisluhnili živahnemu pogovoru z režiserjem in zbrali dobrih 163 evrov. Film so predvajali tudi v Idriji in Trbovljah, kjer sta jim pomoč pri zbiranju prispevkov ponudili tamkajšnji območni združenji.

V polnem teku so priprave na dobrodelni koncert, ki bo 10. marca v Kulturnem centru Janeza Trdine, pripravljajo pa ga z Gimnazijo Novo mesto. V programu bodo sodelovali številni znani in izbrani glasbeniki in plesalci, program bo povezoval duhovit voditelj z ene od znanih slovenskih radijskih postaj.

Čiščenje okrog hiše Rajk. (Foto: M. R.)

V tem skoraj spomladanskem vremenu so rokave zavihali tudi pri Rajkovih. Matej je z bratom in prijateljem čez vikend poskrbel za spravilo drv in odvoz navlake, ki se je nabrala na domačem dvorišču.

Donacije še naprej zbirajo na tekočem računu RK in pri vseh mobilnih operaterjih na številki 1919. S SMS sporočilom RAJK je mogoče prispevati 1 evro, RAJK5 pa 5 evrov. »Še vedno vabimo podjetja, obrtnike, društva, organizacije in posameznike, da s finančnimi sredstvi, podarjenim gradbenim in drugim materialom ali obrtniškimi deli pomagamo zbrati 41.658,18 evra za obnovo hiše družine Rajk,« pravijo na OZ RK Novo mesto. Akcijo koordinirata Barbara Ozimek (novo-mesto.ozrk@ozrks.si; 07 39 33 126) in Nuša Rustja (nusa.rustja@guest.arnes.si; 040 625 463).

POMAGAJMO DRUŽINI RAJK

Sredstva za obnovo hiše zbiramo na

TRR: SI56 0297 0025 9477 202

sklic: 00-903056

pripis: POMAGAJMO DRUŽINI RAJK

naslov: OZRK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto

SMS sporočilo na 1919: RAJK (1 evro), RAJK5 (5 evrov)

