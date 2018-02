Predsednik Pahor bo v ponedeljek obiskal Brezje-Žabjak

2.2.2018 | 08:00

V ponedeljek bo največje romsko naselje Brezje-Žabjak obiskal tudi predsednik države Borut Pahor. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Na pobudo predsednika Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike Silva Mesojedca in nekaterih županov bo v ponedeljek največje novomeško romsko naselje obiskal predsednik države Borut Pahor.

»Obiskal sem ga kmalu po njegovi vnovični izvolitvi, na srečanju sta bila še župana občin Šentjernej in Škocjan, Radko Luzar in Jože Kapler, ter podžupanja občine Krško Ana Nuša Somrak. Predstavili smo mu problematiko s terena in obljubil je, da bo še sam proučil zadeve. Kasneje sem ga v telefonskem pogovoru povabil, da si zadeve osebno ogleda na terenu, uradno pa bo obisk vodila MO Novo mesto,« je o zadevi za Dolenjski list povedal Mesojedec.

Poročali smo o aktualnih načrtih MO Novo mesto glede urejanja tega največjega romskega naselja na Dolenjskem, sicer pa se stališča občinske uprave in RCI razlikujejo. A župan Gregor Macedoni je na nedavnem srečanju z novinarji poudaril, da ne želi, da bi bil v ponedeljek le eden v vrsti protokolarnih obiskov, temveč bo s kolegi župani predsedniku podal konkretne predloge lokalne skupnosti.

»Na delovni sestanek sem povabil vse župane JV Slovenije, kjer imamo romsko populacijo. Skupaj smo uskladili tri glavna področja, ki bi jih izpostavili, saj želimo biti konkretni. Gre za Zakon o romski skupnosti, kjer želimo občine podati dopolnitev, da se omogoči zbiranje podatkov o romski skupnosti. Te podatke bi zbirali le zaradi spremljanja izvedbe programov, ki jih država sofinancira. Mi denimo ta trenutek ne vemo, ali je izobrazbena struktura te populacije boljša ali slabša kot pred 25 leti, kako je z zaposlitvami, bivanjsko problematiko ipd. Nimamo realne statistike in posledično programov ne moremo niti oceniti. Vedno dobimo odgovor Urada za narodnosti, da podatkov na podlagi narodne pripadnosti ne smemo zbirati. Pridobili smo tudi mnenje informacijske pooblaščenke, ki nad tem ni ravno navdušena. A občine smo se poenotile, da bo to naš regijski predlog,« je povedal Macedoni.

Na delovni obisk je povabljena tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak, ki bi jo radi opozorili, da trenutna socialna politika ne deluje. »Imamo delovno aktivna starša v večji družini in seštevek njihove socialne podpore, ki same po sebi niso sporne in posamezni otroški dodatek ni velik, ali socialna pomoč pri vdovi, ampak seštevek vseh ni ustrezen. Težava nastane, ko izračunamo, da če bi se ti starši zaposlili za kakšen manjši prihodek, bi bila razlika v primerjavi s tem, kar dobijo kot socialno pomoč, le sto ali nekaj več evrov. Ko denimo davčna uprava ugotovi, da nekaj deluje, znajo hitro ukrepati, tu pa nihče ne zna. Naš predlog bo šel tudi v smeri varnostnega vidika glede izvršb, ker se dogaja, da nekateri, ko so podvrženi raznoraznemu kaznovanju, to nima nobenih učinkov, ker nimajo drugih prihodkov ali premoženja.«

Glede tretjega sklopa je Macedoni napovedal predlog državi, da sprejme ustrezen program, »kot da so Romi v JV Sloveniji posebno problemsko območje, in sicer v smislu, da imamo tu posebno situacijo z vidika brezposelnosti, izobrazbene strukture, bivanjske problematike ipd. Kar se želimo z vsemi odgovornimi odločevalci v državi pogovoriti je, da ne obstaja le romska problematika v Sloveniji, ampak romska problematika v JV Sloveniji. Ko govorim s predstavnikom Romov v Prekmurju, je njihovo izobrazbeno povprečje med 2. in 3. letnikom srednje šole, pri njih 70 odst. Romov konča srednjo šolo. A veste, kakšna razlika je to z nami? Ne moremo torej govoriti o Romih v Sloveniji, ker so to povsem različne zgodbe.«

Po naših podatkih bo predsednik države Borut Pahor v ponedeljek najprej obiskal Brezje-Žabjak in se tam pogovoril s predstavniki romske skupnosti, sledil bo še obisk KS Bučna vas ter srečanje z župani na novomeški občini.

M. Martinović

