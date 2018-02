Namenu predali prvo od sedmih energetsko saniranih stavb

2.2.2018 | 11:00

Vinica, Črnomelj - Včeraj so v okviru črnomaljskega občinskega praznika črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj Eva Čemas in zdravnica Valerija Šimec prerezale trak pred zdravstveno postajo v Vinici in tako simbolično predale namenu energetsko sanirano stavbo, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Črnomelj. Gre za otvoritev prve od sedmih energetsko prenovljenih stavb v lasti in rabi občine Črnomelj, ki jih bodo namenu predali ob občinskem prazniku, ki ga v črnomaljski občini praznujejo 19. februarja.

Črnomaljska občina se je prijavila na razpis za sofinanciranje energetsko prenovljenih stavb v lasti in rabi občin, ki ga je septembra 2016 objavilo ministrstvo za infrastrukturo. Ministrstvo ji je odobrilo skoraj 650.000 evrov nepovratnega denarja. Pogodbena vrednost energetske sanacije vseh sedmih objektov pa je 1,476 milijona evrov brez DDV. Občina je občinske stavbe sanirala skupaj z zasebnim partnerjem Petrolom, ki ga je izbrala z javnim razpisom za podelitev koncesije.

V viniški zdravstveni postaji, kjer je poleg ambulante splošne medicine še zobozdravstvena ambulanta za otroke, mladino in odrasle, enkrat na teden pa tudi laboratorij, so toplotno izolirali streho in ovoj stavbe, na oknih vgradili manjkajoča senčila, vgradili termostatske ventile na grelnih telesih, prenovili kotlovnico ter tja, kjer je prej stala cisterna za kurilno olje, vkopali nov plinohran. Viniška naložba je skupaj s projektno dokumentacijo brez davka veljala 121.000 evrov.

Za kulturni program so ob otvoritvi poskrbeli učenci viniške osnovne šole.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

