Dimniški požar v Rumanji vasi

2.2.2018 | 07:00

Sinoči ob 19.18 uri so v Rumanji vasi, občina Straža, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vavta vas so nadzorovali izgorevanje saj, pregledali okolico dimnika s termo kamero ter odsvetovali kurjenje do pregleda dimnika s strani dimnikarske službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH PRI SEMIČU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.