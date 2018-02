Zaradi snega promet ponekod ohromljen

2.2.2018 | 10:00

Dolenjska avtocesta ob 12. uri. Proti Ljubljani vse stoji, nasprotni pas pa je prazen. (Foto: J. A.)

Zaradi snega je avtocesta zaprta proti Novemu mestu zaprta. (Foto: Dars)

Policija opozarja, da je vožnja v zimskih razmerah še posebej zahtevna. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Zaradi nesreč je na dolenjski avtocesti med priključkoma Šmarje Sap in Višnja Gora proti Obrežju zaprt vozni pas, proti Ljubljani pa prehitevalni pas med priključkoma Trebnje vzhod in zahod.

Na cestno-železniškem prehodu v Šmihelu v Novem mestu sta zaradi nekoliko spuščajočega se, spolzkega in zasneženega cestišča približno ob 13. uri trčili dve osebni vozili, poroča STA. V eno od teh je nekoliko pozneje trčil še prihajajoči vlak. Po prvih informacijah Policijske uprave (PU) Novo mesto v nesreči ni bilo poškodovanih.

Če je ponekod zjutraj še padal dež, ta po nižinah že prehaja v sneg. Čez dan se bo sneženje okrepilo. Ponekod naj bi zapadlo tudi do 40 centimetrov snega. Po podatkih prometno-informacijskega centra se sneg ponekod že oprijema cestišč, zato lahko pričakujemo nevšečnosti v prometu, kot so zelo počasen promet, zastoje, izločanja tovornih vozil in daljši potovalni časi.

Voznikom zato svetujejo, naj se na pot ne odpravijo, če to ni nujno potrebno. Sicer pa naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in poskrbijo za ustrezno zimsko opremo.

Čez dan pričakujemo močnejše sneženje, ki bo ponehalo v soboto čez dan, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Največ snega bo zapadlo na Gorenjskem in ponekod na Notranjskem, več kot 40 cm, v večjem delu osrednje Slovenije pa več kot 25 cm. Sneg bo moker in lahko povzroča težave predvsem v prometu, sporočajo z agencije za okolje (Arso).

Tudi policija opozarja, da je vožnja v zimskih razmerah še posebej zahtevna. »Ne pozabite na lopato, orodje za čiščenje snega in veliko strpnosti, v avtu imejte dovolj goriva, na pot pa se nikar ne odpravite brez zimske opreme,« so zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.

