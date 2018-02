Dolenjska avtocesta proti Novemu mestu zaprta

2.2.2018 | 10:00

Zaradi snega je avtocesta zaprta proti Novemu mestu zaprta. (Foto: Dars)

Policija opozarja, da je vožnja v zimskih razmerah še posebej zahtevna. (Foto: M. M.)

Začenja se obilno sneženje, ponekod bo zapadlo do 40 centimetrov snega. (Foto: R. N.)

Novo mesto - Zaradi prometne nesreče je zaprta dolenjska avtocesta med priključkoma Grosuplje-vzhod in Višnja Gora v smeri Novega mesta.

Če je ponekod zjutraj še padal dež, ta po nižinah že prehaja v sneg. Čez dan se bo sneženje okrepilo. Ponekod naj bi zapadlo tudi do 40 centimetrov snega. Po podatkih prometno-informacijskega centra se sneg ponekod že oprijema cestišč, zato lahko pričakujemo nevšečnosti v prometu, kot so zelo počasen promet, zastoje, izločanja tovornih vozil in daljši potovalni časi.

Voznikom zato svetujejo, naj se na pot ne odpravijo, če to ni nujno potrebno. Sicer pa naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in poskrbijo za ustrezno zimsko opremo.

Čez dan pričakujemo močnejše sneženje, ki bo ponehalo v soboto čez dan, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Največ snega bo zapadlo na Gorenjskem in ponekod na Notranjskem, več kot 40 cm, v večjem delu osrednje Slovenije pa več kot 25 cm. Sneg bo moker in lahko povzroča težave predvsem v prometu, sporočajo z agencije za okolje (Arso).

Tudi policija opozarja, da je vožnja v zimskih razmerah še posebej zahtevna. »Ne pozabite na lopato, orodje za čiščenje snega in veliko strpnosti, v avtu imejte dovolj goriva, na pot pa se nikar ne odpravite brez zimske opreme,« so zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.

