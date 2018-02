Gradnja športnega centra poteka po načrtih

Športni center Trebelno počasi dobiva končno podobo.

Trebelno - Gradnja Športnega centra Trebelno in dozidava Podružnične šole Trebelno poteka po predvidenem načrtu, je nedavno za Dolenjski list dejal župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver. Zaradi ugodnih vremenskih razmer, ki so v minulih tednih dovoljevale gradnjo, z deli celo prehitevajo za deset dni, pravi župan.

Po njegovih besedah pri gradnji skoraj dva milijona evrov vredne naložbe niso imeli večjih težav. »Do sedaj je bil v celoti narejen izkop, narejena talna plošča, zakopali smo cisterno, trenutno betonirajo stene in lahko rečem, da je že več kot polovica sten postavljenih,« je na kratko trenutno stanje opisal Maver. Poudarja, da je investicija izrednega pomena tako za občino kot za tukajšnje prebivalce. »10 let smo to obljubljali. Verjamem, da bo do prvega septembra projekt končan, tako kot si vsi želimo,« je še dodal.

Občina je jeseni z izvajalcem del, podjetjem Marles hiše Maribor in njegovim partnerjem, novomeškim CGP, podpisala pogodbo za gradnjo. Kot je takrat dejal Božidar Božac, direktor podjetja Marles hiše Maribor, ki je v občini leta 2008 že zgradilo nizkoenergijski vrtec v Mokronogu, bo Trebelno dobilo vrhunski nizkoenergijski objekt, grajen iz okolju prijaznih materialov. Konstrukcija objekta bo lesena, prav tako bo lesen velik del fasade, izolacija pa bo v več kot 75 odst. iz naravnega materiala – iz celuloze. V pritličju bo prostor za košarkarsko oz. odbojkarsko igrišče in preostali spremljevalni prostori (garderobe, sanitarije, prostor za hrambo športnih rekvizitov), v delu zgornje etaže pa tudi večnamenski prostor, v katerem nameravajo urediti knjižnico, in prostor za društva.

Besedilo in fotografije: R. N.

