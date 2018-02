Občina pomaga mladim družinam, pri čistilnih napravah in kanalizaciji

2.2.2018 | 13:00

Semič - Tukajšnji občinski svetniki so včeraj zasedali na 24. redni seji v tem mandatu. Sprejemali so predvsem pravilnike in odloke v prvem ali drugem branju. Med drugim so v drugi obravnavi sprejeli tudi letošnji občinski proračun. Načrtujejo, da bodo imeli za 3.996.000 evrov prihodkov in za 5.157.000 evrov odhodkov.

Svetniki so se seznanili tudi z nekaj poročili. In sicer o dodeljenih sredstvih za sofinanciranje obnove kulturne dediščine, obnove fasad in dodelitvi enkratne denarne pomoči, ki so jo mlade družine prejele lani za prvo reševanje stanovanjskega problema. Lani so za sofinanciranje obnove kulturne dediščine prejeli eno vlogo, vseh 30.000 evrov pa so namenili za obnovo strehe na cerkvi Marjinega rojstva na Vrčicah ter delno za obnovo strehe na zvoniku župnijske cerkve sv. Štefana v Semiču. 5.000 evrov, ki je bilo namenjenih za obnovo fasad, so razdelili med tri upravičence, pomagali pa so tudi petim družinam pri reševanju stanovanjskega problema, vendar pa je od 15.000 za to namenjenih evrov ostalo nerazdeljenih 2.500 evrov.

Pač pa je bilo več interesentov za nepovratna finančna sredstva za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav. Vloge je dalo pet prosilcev, ker pa so za ta namen v občinskem proračunu namenili le 2.000 evrov, jih bo nekaj dobilo denar – gre za dodatnih 2.590 evrov – v letošnjem letu. Prav tako je pet vlog prišlo za nepovraten denar za individualne priključke na javno kanalizacijo, če upravičeni stroški presegajo 1.500 evrov. Za ta namen so v občinskem proračunu namenili 7.000 evrov, ker pa so dodelili dobrih 600 evrov več, bo eden od upravičencev dobil ta znesek v letošnjem letu.

