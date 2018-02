Ukradel avtomobil; prijeli kar 19 ilegalcev

2.2.2018 | 12:00

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Novo mesto - Ponoči je nekdo s parkirnega prostora Ulice Slavka Gruma v Novem mestu ukradel osebni avtomobil Renault scenic, svetlo sive barve, so sporočili s PU Novo mesto.

Včeraj okoli 19. ure pa so policisti pri Uršnih Selih ustavili voznika osebnega vozila. Med postopkom so ugotovili, da 25-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran avtomobil, na katerem sta bili nameščeni ukradeni registrski tablici. Avtomobil so zasegli in zoper kršitelja na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Iztočil vino in ukraden meso

V vinorodnem okolišu Cerovci je v noči na četrtek neznanec vlomil v tri počitniške hiše. V dveh je iztočil vino in ukradel zamrznjeno meso. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Vlomil v hišo

V kraju Črmošnjice je včeraj popoldan neznanec izkoristil krajšo odsotnost oškodovanca in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Preiskal je prostore in ukradel 2.000 evrov.

Nezakonito prestopili državno mejo

Na območju Božakovega, Drašičev in Žuničev so policisti v jutranjih in dopoldanskih urah izsledili in prijeli šest državljanov Pakistana, osem državljanov Markoka, štiri državljane Alžirije in državljana Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so bili odpeljani v azilni dom.

Vozniki, strpno in previdno

Že v jutranjih urah je sneženje zajelo tudi naše območje. Vozne razmere se slabšajo, saj se sneg oprijemlje cestišč. Na območju Policijske uprave Novo mesto pričakujemo največ težav v prometu in zastojev na cesti Novo mesto - Metlika, Soteska - Črnomelj in na posameznih odsekih avtoceste. Voznike tovornih vozil opozarjamo, da se morajo ob zimskih razmerah na vseh cestah sami izločati iz prometa, razen na avtocesti, kjer izločanje odreja Dars.

Vozniki naj hitrost zmanjšajo in prilagodijo razmeram na cesti, prilagodijo pa naj tudi varnostno razdaljo do vozil, ki vozijo pred njimi, sporočajo s policije. Vozniki naj se izogibajo situacijam, v katerih bi bilo potrebno nenadno zavirati, vožnja skozi ovinke pa naj bo umirjena in počasnejša kot v razmerah, ko so ceste suhe, so še dodali.

