Univerza vpisana v sodni register, zelena luč za ostale zavode

2.2.2018 | 14:05

Občinski svet MO Novo mesto je soglašal, da se pod določenimi pogoji še tri fakultete pridružijo Univerzi v Novem mestu. (Foto: M. M.)

Novo mesto - V sodni register je bila včeraj tudi uradno vpisana Univerza v Novem mestu, ki so jo ustanovile Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto (FPUV), Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (FUPI), Fakulteta za tehnologije in sisteme (FTS) ter Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto (FZV), združene pod okrilje Visokošolskega središča Novo mesto. O njenem nastanku in načrtih smo podrobneje poročali novembra lani, Marjan Blažič pa je za Dolenjski list danes povedal, da naprej tečejo vsi uradni postopki, kot so oblikovanje statuta, formiranje upravnega odbora ipd.. Blažič je bil v tem času imenovan za rektorja, po njegovih besedah pa bo v prihodnjem mesecu izbral še prorektorja.

Z novico o vpisu v sodni register je novomeški občinski svet na včerajšnji seji razveselil svetnik Borut Škerlj (SMC), na njegovo pobudo pa so dnevni red razširili še s sklepoma, da občina podpira »razvoj visokošolskega prostora v Novem mestu z namenom končne ustanovitve javne univerze v Novem mestu« in pa da lahko visokošolski zavodi, katerih soustanoviteljica je občina, pristopijo k pogovorom o vključitvi v že ustanovljeno zasebno univerzo »pod pogojem, da bodo njeni člani samo visokošolski zavodi, katerih vsi soustanovitelji, v primeru ustanovitve javne univerze s sedežem v Novem mestu, zagotavljajo brezpogojni in brezplačni prenos visokošolskih programov na javno univerzo s sedežem v Novem mestu.«. Sklep še vsebuje določilo, da je treba pri dogovorih in pogojih vstopa »ustrezno ovrednotiti dosedanje soustanoviteljstvo visokošolskih institucij, ki so nosilci vloge za akreditacijo zasebne Univerze v Novem mestu, s strani Mestne občine Novo mesto in dolenjskega gospodarstva, ter jasno razmejiti med zasebnim in javnim, predvsem na področju financiranja iz javnih sredstev.«

Novomeška občina je sicer soustanoviteljica treh visokošolskih zavodov: skupaj s Šolskim centrom Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto (FINI), skupaj z Inštitutom za odličnost managementa Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) ter z Grmom-centrom biotehnike in turizma še Visoke šole za upravljanje podeželja Grm.

Oba sklepa so svetniki včeraj podprli z 28 glasovi za in nobenim proti, v razpravi pa so Škerlj, Milena Kramar Zupan (SD), Janez Povh (Lista Gregorja Macedonija) in Miroslav Berger (DeSUS) pozdravili ustanovitev univerze in »zeleno« luč MO Novo mesto, da se pod omenjenimi pogoji pridruži ostalim fakultetam oz. univerzi, v skupni želji, da bi mesto nekoč dobilo javno univerzo, ki bi jo s financiranjem podprla država.

Na včerajšnji občinski seji so sicer svetniki in svetnice podprli vse predloge občinske uprave, tudi že napovedan dvig cen v vrtcih in rebalans občinskega proračuna, soglašali s poslovnim planom Komunale Novo mesto ter se seznanili z letnim načrtom dela Nadzornega odbora. Potrdili so tudi predlog, da bo letošnji naziv častnega občana prejel dr. Jože Gričar, med kadrovskimi zadevami pa so za predstavnike občine v svetu zavoda Knjižnice Mirana Jarca imenovali Mitja Lična, Evo Filej Rudman, Zorko Hrovat in Mitjo Sadka, ter podali pozitivno mnenje obema kandidatoma za ravnatelja OŠ Stopiče, Mateji Andrejčič in Petru Jeniču.

M. Martinović

