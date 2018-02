Med Krškim in Kostanjevico bo v petih letih kolesarska pot

2.2.2018 | 15:00

Izlstrativna fotografija (Foto: Občina Krško, arhiv DL)

Krško - Krški občinski svetniki so včeraj prižgali zeleno luč za začetek projekta, s katerim bodo uredili kolesarsko povezavo med Kostanjevico in Krškim. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki so ga potrdili svetniki, vrednost naložbe ocenjuje na 5,5 milijona evrov, občini Krško in Kostanjevica na Krki pa ga bosta izvajali v letih 2018 do 2023.

Kolesarska pot med Krškim in Kostanjevico bo dolga 19,5 km (od tega je bo 14,4 km na ozemlju krške občine), tekla pa bo deloma po novozgrajenih poteh deloma pa po obstoječih kolesarskih stezah in cestah (talna označba »sharrow«). Začela se bo na večnamenski poti pri stadionu Matije Gubca v Krškem, od tam pa bo vodila do bodoče obvoznice Žadovinek in nato skozi Brege, Drnovo, Veliko vas, Mali in Veliki Podlog, Pristavo in Križaj do Kostanjevice, kjer se del poti razcepi še proti Prekopi.

Kolesarska povezava Občini Krško in Kostanjevica se bosta s projektom prijavili na javni poziv ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Dogovor za razvoj regij. Na tem razpisu bosta občini lahko pridobili nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 80 odst. in države v višini 20 odst. Strošek občin bo tako v najboljšem primeru le DDV, kar za občino Krško pomeni nekaj več kot 548.000 evrov.

Svetniki so potrdili tudi naložbo v celovito ureditev kanalizacijskega sistema v Krškem ter na Senovem in v Brestanici. Naložba predvideva gradnjo skoraj 7 km novih kanalizacijskih vodov, na katere bo priključenih okoli 1.300 občanov. Tudi ta projekt bo občina prijavila v Dogovor za razvoj regij.

Svetniki so med drugim potrdili še sklep o uporabi 354.000 evrov iz proračunske rezerve za sanacijo plazov in usadov, in sicer: za sanacijo usada na cesti v Dolenjem Leskovcu, odcep Klenovšek; za sanacijo plazu Šedem, odcep Krajnc; za sanacijo ceste Spodnja Libna, odcep Grabner–Klinec–Pečnik, Sloka cesta; za sanacijo plazu v Dolenjem Leskovcu hišna številka 61 in 62; ter za izdelavo geomehanskih raziskav, projektne dokumentacije in izvajanje nadzora nad sanacijo plazov.

