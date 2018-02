V Ljudski knjižnici na novo zaposlen en delavec, v DPM Metlika pa pol

2.2.2018 | 19:30

Metlika - Metliški svetniki so imeli včeraj 22. redno sejo v tem mandatu. V dveh urah so predelali 11 točk dnevnega reda, najdlje časa pa so se zadržali pri drugi obravnavi letošnjega občinskega proračuna. V letošnjem letu naj bi imeli za 7,44 milijona evrov prihodkov in za 9,42 milijona evrov odhodkov.

Predsednica Društva prijateljev mladine Metlika Alenka Muc in direktorica Ljudske knjižnice Metlika Marta Strahinič sta predstavili potrebi po zaposlitvi in sicer prva polovice delavca ter druga enega strokovnega delavca. Kot je dejala Mucova, se je obseg dela društva tako razširil, da je postal zgolj s prostovoljnim delom že neobvladljiv. Predvsem pa je veliko dela opravila Vladka Škof, ki pa ga zaradi svojih let počasi ne bo več zmogla. Strahiničeva pa je poudarila, da ima Ljudska knjižnica Metlika v skladu z zakonskimi določili in standardi za splošne knjižnice za opravljanje svoje osnovne, torej knjižnične dejavnosti, sistematiziranih osem delovnih mest, od tega štiri strokovne delavce in pol. A v zavodu so zaposleni le štirje delavci in pol, od tega dva in pol strokovna delavca. Že od ustanovitve pa knjižnica ni opravljala le osnovne knjižničarske dejavnosti, ampak je bila zasnovana kot kulturno, socialno in izobraževalno središče občine. Svetniki so letošnji proračun in s tem tudi omenjeni novi zaposlitvi sprejeli.

Sicer pa so člani občinskega sveta dali še soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov Metlika in ki bo po novem od 1. marca nekoliko višja. Seznanili so se tudi s končnim poročilom o delu nadzornega odbora občine Metlika v lanskem letu. Sprejeli so tudi poslovni načrt Komunale Metlika za letošnje leto.

Svetniki so soglasno sprejeli dopolnitev pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v občini Metlika ter se seznanili z regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva 2017–2020 za jugovzhodno statistično regijo.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

