15 let Rastoče knjige Temeniške in Mirnske doline

2.2.2018 | 16:00

Trebnje - V avli Centra za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje so sinoči z že deveto širitvijo počastili 15-letnico prve postavitve stalne razstave Rastoča knjiga Temeniške in Mirnske doline, ki je nastala na pobudo očeta vseslovenskega projekta dr. Janeza Gabrijelčiča in prof. Jožeta Zupana.

V knjigo se je vpisalo pet novih imen: pisateljica in prejemnica medalje za zasluge predsednika Republike Slovenije, Miriam Steiner Aviezer, upokojena učiteljica in pisateljica Anica Zidar, univerzitetna ekonomistka in nosilka nagrade odličnosti Joža Miklič, magister gozdarskih znanosti, urednik in fotograf, ljubiteljski slikar in velik ljubitelj narave Janez Černač in dr. Božidar Voljč, zdravnik, nekdanji minister za zdravstvo in danes predsednik komisije za medicinsko etiko.

Rastoča knjiga v Trebnjem je nastala leta 2003, pripoveduje o ljudeh, ki so izšli iz mirnsko-temeniške doline ali so ustvarjali na tem prostoru in so s svojimi dosežki pomembno prispevali k razvoju svojega področja ustvarjalnosti. Danes združuje že 150 imen. »Naša razstava je bila prva te vrste in mnogim spodbuda in zgled za oblikovanje svoje. V petnajstih letih je po državi vzniknilo več kot trideset samostojnih razstav, kar dokazuje, da je poslanstvo projekta t.j. promocija vrednot, ki ohranjajo človeštvo, še vedno aktualno,« je povedala varuhinja razstave in direktorica CIK-a Patricija Pavlič.

Imenovanim so listine podelili trebanjski župan Alojzij Kastelic, Anton Maver župan občine Mokronog–Trebelno in podžupanja Mirne Barica Kraljevski.

Publiko je sinoči kot slavnostni govornik nagovoril baletni plesalec, koreograf, pedagog in vodja baleta in čez teden dni prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo Janez Mejač, so sporočili s trebanjskega CIK-a.

Besedilo: R. N., fotografije: CIK Trebnje

Galerija