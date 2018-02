Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti

2.2.2018 | 14:55

Novo mesto - V petek, 22. decembra lani, smo imeli na OŠ Šmihel Novo mesto kulturno prireditev ob počastitvi dneva samostojnosti in enotnosti. Prve tri ure smo imeli pouk po urniku, nato pa smo se odpravili v telovadnico, kjer je bilo vzdušje praznično in živahno, saj smo se proslave udeležili prav vsi učenci od 1. do 9. razreda.

Nastopajoči so nas popeljali v preteklost, in sicer 27 let nazaj, ko so se Slovenci odločali, ali bo Slovenija samostojna država. Skozi družinsko dogajanje v dnevni sobi, uprizorjeno na odru, smo spoznali, kako je potekalo glasovanje na referendumu in razglasitev samostojne republike Slovenije. Program so popestrile številne plesne in pevske točke učencev od 1. do 9. razreda, med drugim je nastopil mladinski šolski pevski zbor. S svojo pevsko točko so nas presenetili tudi učitelji.

Na koncu smo vsi skupaj zapeli in si zaželeli vse dobro v novem letu.

Novinarski krožek OŠ Šmihel (Alisa Musaj, Mihaela Hrovatič Perović in Klara Krnc, 6. b), Foto: Helena Murgelj

