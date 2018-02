Sprejem izjemnih mladih pri ministrici

2.2.2018 | 15:05

Črnomelj - V ponedeljek, 29. januarja, so se uspešni učenci OŠ Loka Črnomelj skupaj z mentorico Katarino Pavlakovič udeležili sprejema izjemnih mladih pri ministrici za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maji Makovec Brenčič. V Kongresnem centru Brdo pri Kranju je ministrica sprejela preko tristo učenk in učencev, dijakinj in dijakov, študentk in študentov ter njihove mentorice in mentorje, ki so na mednarodnih tekmovanjih iz znanj v minulem letu dosegli vidne rezultate. Naši učenci so dosegli izjemne uspehe na področju programiranja.

Mednarodno tekmovanje SCRIPT (SCRatch International Programming Trial) je tekmovanje v znanju programiranja s programskim jezikom Scratch. Organizira ga Filiala Orsova iz Romunije in je del širokega spleta aktivnosti, namenjenih spodbujanju tehnološkega razvoja. Tekmovanje je namenjeno promoviranju programiranja med učenci, starimi od šest do šestnajst let.

Učenci programirajo s programskim jezikom Scratch in se lahko v svoji starostni kategoriji pomerijo na petih različnih področjih: sprogramirajo lahko čestitko, računalniško igro, zgodbo, simulacijo ali izobraževalno gradivo. Vsi projekti morajo biti v celoti v angleškem jeziku, da ji lahko razume žirija iz različnih držav in tudi ostali tekmovalci. V letu 2017 je na tekmovanju sodelovalo 71 različnih šol iz osmih držav - Bolgarije, Italije, Litve, Madžarske, Makedonije, Poljske, Romunije in Slovenije.

Učenci naše šole so se pod mentorstvom učiteljice Katarine Pavlakovič že tretje leto udeležili tega tekmovanja. Prav vsako leto so učenci osvojili visoke rezultate. V letu 2017 so učenci 6. razredov, Gal Dragoš, Miha Domitrovič, Tomi Poljakovič in Nejc Bahor, osvojili 1. mesto v kategoriji računalniška igra s projektom Scratch Mini Games Original. Učenke 6. razredov, Tinkara Pintarič, Špela Rom in Anja Grahek, pa so v kategoriji izobraževalno gradivo osvojile 2. mesto s projektom Learn about Slovenia.

K. P.