Vlak trčil v avtomobil; iz vode rešili le eno osebo

2.2.2018 | 18:30

Ilustrativna fotografija

Ob 13.17 sta na zavarovanem železniškem prehodu v Šegovi ulici v Novem mestu trčili osebni vozili. Enega so udeleženci uspeli odmakniti, v drugega, ki je ostal na prehodu pa je trčil potniški vlak in ga odbil pod brežino ob progi. Gasilci GRC Novo mesto so vozilo povlekli na cesto in odstavili na parkirišče. Poškodovanih ni bilo. O dogodku so obveščene pristojne službe.

Rešili le enega

Ob 6.27 so pri Učakovcih, občina Črnomelj, na reki Kolpi posredovali gasilci PGD Črnomelj in PGD Vinica. Z uporabo čolna so sodelovali so pri reševanju dveh oseb, ki sta poskusila nezakonito prečkati reko Kolpo. Eno osebo so s čolnom rešili, eno osebo je voda odnesla. Gasilci so pregledali teren ob reki Kolpi med Vinico in Učakovci vendar pogrešane osebe niso našli. O dogodku so obveščene pristojne službe.

Odprli vrata stanovanj

Ob 7.59 so na Maistrovi v Brežicah gasilci PGD Brežice odprli vrata stanovanja in omogočili reševalcem NMP Brežice dostop do poškodovane osebe, ki so jo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 8.29 so v ulici Milke Kerin v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjskega objekta.

Podrto drevo

Ob 14.11 je pri kraju Arto, občina Sevnica podrto drevo oviralo promet. Drevo so odstranili dežurni delavci CGP Sevnica.

V Kočevju lahko zapade še 30 cm snega

Po podatkih Agencije RS za okolje, Urada za meteorologijo in hidrologijo, bo sneženje zvečer in ponoči prehodno nekoliko oslabelo in se v soboto od juga spet okrepilo. Sneženje bo ponehalo v soboto zvečer in ponoči, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Od petka zvečer do sobote popoldne pričakujemo po nižinah severne Slovenije (Gorenjska, Štajerska) okoli 10 centimetrov, v večjem delu osrednje Slovenije do 20 centimetrov in v južni Sloveniji (Postojna, Notranjska, Kočevska) okoli 30 centimetrov snega, krajevno lahko tudi več.

R. N.