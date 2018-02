Še en uničen drevored?

Novo mesto - V aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista v rubriki Halo, tukaj bralec Dolenjca! med drugim poročamo o še enem uničenju drevoreda v Novem mestu.

Občanka je na poti v nakupovalno središče Qlandia opazila, da nekaj gradijo ob obvozni cesti, med krožiščem "tabletka" proti nakupovalnemu središču, in se ji zdi, da so tam zaradi tega povsem uničili drevored. Zanima jo, kaj se tam gradi in ali je drevje res uničeno? Če je, se sprašuje, kdo je to odobril in ali bo odgovarjal? »Zdi se mi, da po Novem mestu drevesa padajo kot za stavo. To je malomaren odnos do narave, da o stroških niti ne govorim,« je dejala. Zanima jo, ali je znano, kdaj je bil omenjeni drevored zasajen in koliko so takrat odšteli zanj ter koliko bo zdaj stala sanacija, če se bodo zanjo sploh odločili?

Z mestne občine Novo mesto so nam sporočili, da se na omenjeni trasi gradi vodovod v sklopu dolgoletnega projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, in sicer v skladu s projektno dokumentacijo.

»Predhodno začrtana trasa vodovoda na nekaterih delih sovpada z drevoredom, ki je v tem času zrasel ob državni cesti. Izvajalec si prizadeva, da ohrani čim večji del drevoreda, v katerega gradbena dela posegajo zgolj v najnujnejšem obsegu. Poškodbe, nastale na obstoječi infrastrukturi, bodo povrnjene v prvotno stanje oz. bodo sanirane,« so zapisali.

Sicer pa podatkov o tem, kdo je investiral v drevored, na mestni občini Novo mesto nimajo. Gre za državni drevored, ki ga, sodeč po odgovorih mestne občine Novo mesto, tam sploh oz. vsaj še ne bi smelo biti, ali povedano drugače: je posledica slabega usklajevanja med državo in lokalno skupnostjo.

Fotografije poškodovanih dreves ob obvoznici je na uredništvo poslal Luka Rems in si jih ogledate v galeriji spodaj.

Ob tem dodajmo, da je novomeški župan Gregor Macedoni na novinarski konferenci pred tednom dni med drugim povedal, da je dr. Petra Železnika z oddelka za gozdno fiziologijo in genetiko na Gozdarskem inštitutu Slovenije imenoval za pooblaščenca za mestno drevje. Med njegovimi nalogami bo pregled stanja mestnih dreves in pa oblikovanje izhodišč za njihov nadaljnji razvoj, glede aktualnih dogodkov pa pregled omenjenih poškodb v drevoredu ob obvoznici, razvoj sprehajališča na Šancah in oblikovanje parkovnega nasada pri pumptracku pod Tušem.

