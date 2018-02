Zaposlili naj bi 150 novih policistov in policistk

3.2.2018 | 09:45

Bodoči policisti morajo računati na terensko delo. (Foto: PU NM, arhiv DL)

Ljubljana - Policija je včeraj objavila razpis, s katerim namerava zaposliti 150 novih sodelavcev. Z njimi bodo sklenili delovno razmerje, hkrati pa se bodo morali vpisati v višješolski študijski program policist. "Zainteresirani kandidati naj pošljejo vlogo za zaposlitev ter ostale izpolnjene obrazce najkasneje do 8. marca," med drugim piše na spletni strani policije.

Omenimo dva od pomembnih formalnih pogojev: zaključena srednja šola in izpit B kategorije (kandidat mora pridobiti zahtevano izobrazbo in izpit najkasneje do 11. julija, to predvsem velja za dijake zadnjih letnikov).

Tiste, ki bodo izpolnjevali pogoje (člani političnih strank denimo jih ne), bodo uvrstili v izbirni postopek, v katerem jih bo čakal preizkus telesnih zmogljivosti, psihološki in zdravniški pregled, razgovor ter varnostno preverjanje.

"Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi v Generalni policijski upravi, Policijski akademiji, Višji policijski šoli. Ta pogodba je za določen čas, za čas trajanja izobraževalnega procesa - od 1. oktobra 2018. Po uspešno zaključenem izobraževanju pa bo s kandidati predvidoma sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas," še pravijo na policiji.

Starostne omejitve ni!

Zanimalo nas je, ali razpis predvideva starostno omejitev, in koliko žensk nameravajo zaposliti, zato smo se obrnili na službo za odnose z javnostmi na policiji, od koder smo dobili naslednje pojasnilo:

"Starost kandidatov ni pogoj za vpis, vendar mora kandidat izpolnjevati - poleg vseh ostalih pogojev - vse psihofizične kriterije za zaposlitev v policiji. S tem razpisom nameravamo zaposliti 150 kandidatov za policiste in pri tem ne delamo razlike po spolu, pač pa je vse odvisno od uspeha posameznikov v selekcijskem postopku."

Kot je razvidno iz razpisa, bodo na preizkusu telesnih zmogljivosti kandidati tekli na 60 metrov, skakali v daljino, premagovali ovire nazaj, delali zgibe in tekli Cooperja (2.400 metrov). Kdor bo hitrejši in vzdržljivejši, ta lahko računa, da bo eden od 150 srečnežev, ki bodo dobili relativno varno zaposlitev in relativno nevarno delo.

J. A.