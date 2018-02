Višje sodišče za FB morilca Olovca in Kovača potrdilo sodbo okrožnega

Aleš Olovec in Martin Kovač med branjem sodbe na krškem okrožnem sodišču. (Foto: J. A., arhiv DL)

Krško, Ljubljana - Višji sodniki v Ljubljani so v celoti potrdili sodbo Okrožnega sodišča v Krškem, tako je zdaj pravnomočno: 21-letni Aleš Olovec in 30-letni Martin Kovač sta kriva umora Andreja Cekute in neupravičenega snemanja. Prvi bo v zaporu 21 let in 11 mesecev, drugi eno leto manj.

Olovec in Kovač sta se v noči z 12. na 13. februar lani brutalno znesla nad kolegom Cekuto (ta je 14. februarja zaradi posledic pretepanja umrl) in vse skupaj še predvajala na FB

"Višje sodišče v Ljubljani je v celoti potrdilo prvostopno sodbo v zadevi Olovec - Kovač, in sicer tako glede pravne kvalifikacije kot tudi višine izrečenih kazni. Obrazložitev sodbe se je dotaknila vseh vprašanj, ki sta jih navajala odvetnika, višje sodišče se je strinjalo z razlogi, ki jih je v prvostopni sodbi navajal senat, vse pritožbe so bile tako zavrnjene kot neutemeljene. Tako sta oba pravnomočno spoznana za kriva kaznivega dejanja umora in neupravičenega slikovnega snemanja z izrečenima kaznima 20 let in 11 mesecev zapora in 21 let in 11 mesecev zapora," pravijo na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem.

