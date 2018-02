Z avtom v drevo; trčili vozili…

3.2.2018 | 10:45

Ob 4.57 uri je na cesti Impoljca–Brestanica pri naselju Arto, občina Sevnica, voznik z osebnim vozilom trčil v drevo. Gasilci PGD Sevnica so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in odstranili podrto drevo s cestišča.

Ob 3.03 uri sta na avtocesti Brežice–Obrežje, občina Brežice, trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP Brežice na kraju. Gasilci PGE Krško so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, razsvetljevali kraj nesreče ter nudili pomoč policiji in vlečni službi.

Težave z elektriko

Včeraj ob 18.56 uri je v Trebči vasi in okoliških vaseh v občini Žužemberk prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Dežurni delavci Elektro Ljubljana so napako odpravili do 21.00.

Ob 22.00 uri je v Vinici in okoliških vaseh, občina Črnomelj, prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Napako so odpravili dežurni delavci Elektro Ljubljana.

Gorele saje

Ob 19.26 uri so gorele saje v dimniku stanovanjske hiše v Srednjih Radencih, občina Črnomelj. Gasilci PGD Radenci so požar pogasili, nadzorovali izgorevanje saj, pregledali okolico dimnika in ga očistili.

