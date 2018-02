RTM Kočevska letos v malo drugačni obliki

3.2.2018 | 12:50

Kočevje - V športni dvorani v Kočevju je včeraj potekala zaključna prireditev projekta Rad te (i)mam Kočevska - RTM Kočevska. Projekt, ki je namenjen učencem vseh štirih kočevskih osnovnih šol in ga izvajajo že od leta 2012, so letos nadgradili in ga poimenovali RTM Kočevska 2.

Namen projekta RTM Kočevska, ki povezuje vse štiri osnovne šole v občini - OŠ Stara Cerkev, OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži in OŠ Ljubo Šercer - kar pomeni skupno okoli 1400 učencev in 140 učiteljev, je spoznavanje lokalne zgodovine in grajenje pozitivnega odnosa do domačega okolja. Projekt poteka že od leta 2012 v okviru kulturnih tematskih let v občini Kočevje, letos pa je s pomočjo pridobljenih evropskih sredstev in pod imenom RTM Kočevska 2 zaživel v obsežnejši in malo drugačni obliki.

Tudi projekt RTM Kočevska 2 se vsebinsko navezuje na tematska kulturna leta občine Kočevje, ki izpostavljajo najpomembnejše dogodke in osebe, ki so pomembno zaznamovale zgodovino Kočevske. Občina Kočevje je prvo kulturno leto razglasila leta 2011 in ga posvetila kočevskemu kiparju Stanetu Jarmu, že v drugem kulturnem letu, s katerim so počastili spomin na gozdarja dr. Leopolda Hufnagla, ki je kot prvi pri nas izločil pragozdove iz gozdno gospodarskih načrtov, pa so začeli tudi s projektom RTM Kočevska. Preko projekta RTM Kočevska so kočevski učenci do sedaj spoznavali dediščino Leopolda Hufnagla, avtorja prvega zemljevida slovenskega ozemlja Petra Koslerja, puntarjev, krošnjarjev in drugih.

Projekt RTM Kočevska 2 sestavljajo tri glavne aktivnosti za osnovnošolske učitelje in učence. Prva je seminar za učitelje, na katerem učiteljem podajo znanje o temi aktualnega kulturnega leta in konkretna izhodišča za delo z učenci, tako da lahko učitelji nove vsebine hitro vključijo v redni del pouka in tako znanje o osebah ali dogodkih, katerim je posvečeno kulturno leto, na zanimiv, predvsem pa uporaben način prenašajo na učence.

Druga aktivnost je zaključna prireditev za učence, ki jo pripravijo vedno pred razglasitvijo novega kulturnega leta, ki ga občina Kočevje razglasi ob slovenskem kulturnem prazniku, poteka pa zato, ker na njej sodelujejo vsi kočevski osnovnošolci, vedno v dveh deli: najprej za učence od 1. do 5. razreda, nato pa še za učence od 6. do 9. razreda. Na zaključni prireditvi, kot je bila včeraj, najpomembnejša sporočila aktualnega tematskega leta oblikujejo v zabavno poučno obliko in nekakšen povzetek leta, ki ostane učencem v spominu.

Tretja aktivnost pa so tematski dnevi, ki so tudi letošnja novost projekta. Predstavljajo nadgradnjo prejšnjih let in so dolgoročno tudi najpomembnejši. Tematske dneve bodo po dogovoru s šolami ponavljali iz leta v leto in tako poskrbeli, da se vsebine preteklih let ne bodo izgubile. V okviru projekta bo izvedli preko 100 dogodkov, od seminarjev in delavnic do prireditev, razstav in tematskih dni.

Projekt RTM Kočevska 2 se je s prvimi pripravami in aktivnostmi za vključitev v šolske delovne načrte začel že konec lanskega leta in bo potekal do septembra 2020. Vreden je 54.292,71 evrov in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 23.927,92 evrov, kar predstavlja 44 odst. delež vseh potrebnih sredstev. Preostali del bo zagotovila Občina Kočevje kot nosilec projekta, skupaj s partnerjema, Pokrajinskim muzejem Kočevje in OŠ Zbora odposlancev.

Besedilo in foto: M. L.-S.

