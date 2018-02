Suhokranjske dobrote vabijo

3.2.2018 | 15:30

Razstavo si lahko ogledate do ponedeljka.

Predsednica Društva kmečkih žena Suha krajina - Žužemberk Tadeja Lavrič

Obiskovalci so si tudi letos z zanimanjem ogledali umetnine gospodinj.

Žužemberk - Pletenice, kruh, potice, različne vrste drobnih peciv, nakit, medeni izdelki in še marsikaj drugega so si obiskovalci lahko ogledali na že 22. razstavi suhokranjskih dobrot v Žužemberku.Na razstavi je prikazan le delček tistega, kar suhokranjske gospodinje znajo.

»Z njo želimo ohranjati bogato kulturno dediščino in jo prenašati na mlajše rodove,« je dejala predsednica suhokranjskih kmečkih žena Tadeja Lavrič in dodala, da včasih sliši, da je razstavljeno vedno enako, a to še zdaleč ni res. Vsak izdelek je unikaten, kajti vsaka gospodinja vanj vloži ogromno dela, pravi Lavričeva.

Ob odprtju razstave sta zbrane v dvorani Lovske družine Žužemberk nagovorila župan Franc Škufca, ki je poudaril, kako marljive so članice društva, in državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu mag. Tanja Strniša. »Neverjetno, kaj zmorejo spretne ženske roke,« je dejala in pohvalila vse, ki kakorkoli sodelujejo pri razstavi. Ker so poleg vinogradnikov vključeni tudi čebelarji, je izpostavila, da bomo 20. maja na pobudo Slovenije prvič obeležili svetovni dan čebel.



Članice suhokranjskega društva včasih do zadnjega ne vedo, kaj bodo prinesle na razstavo. Nekaj idej se jim porodi tudi na kuharskem tečaju, ki ga v društvu navadno pripravijo januarja.

Razstavo si lahko ogledate tudi jutri med 8. in 17. uro, v ponedeljek pa med 8. in 13. uro.

Besedilo in fotografije: R. N.

