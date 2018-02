S srcem in dušo v prijateljev spomin

3.2.2018 | 18:15

Foto: Boštjan Pucelj

Novo mesto - Bila je obljuba, da se bo koncert, ki ga je Primož Žižek Pimpi pripravil ob predstavitvi svoje prve plošče EPP, zgodil še enkrat. Primož sam je tako takrat obljubil, a je odšel, še preden mu je uspelo vnovič zbrati svoje glasbene prijatelje. A če tega ni mogel več storiti Primož, so to namesto njega naredili sami sinoči na istem odru v novomeškem gledališču.

Težko je bilo Primoževim prijateljem znova stopiti na oder in odigrati pa tudi odpeti njegove skladbe in pesmi, ki jih je na svojem zadnjem koncertu odpel sam. S čustvi nabita predstava je bila to in vsi, ki so sinoči peli in igrali v Primožev spomin, so to storili z vsem srcem in dušo.

Primožev mikrofon so si iz rok v roke podajali Borut Tiran, Borut Antončič oziroma Bort Ross, Jure Košir, Cveto Šali in seveda Primožev najboljši prijatelj Tomislav Jovanović Tokac. Peli so njegove skladbe in skladbe skupine Dan D, ki jih je s fanti iz legendarne novomeške rock skupine soustvarjal Primož. Odigrane in odpete so bile virtuozno z dušo in srcem. In z njimi je stoje pelo tudi občinstvo, ki je do zadnjega sedišča napolnilo Dvorano novomeške pomladi. Za konec so se vsi nastopajoči v slogu zaključka koncerta Live Aid še enkrat zbrali na odru in skupaj zapeli v spomin na Primoža Žižka.

I. Vidmar, foto: Boštjan Pucelj

