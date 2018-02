Požar uničil ostrešje, strop in nekaj opreme

3.2.2018 | 18:40

Danes ob 14.16 uri je v Selih pri Zajčjem Vrhu, občina Novo mesto, zagorela zidanica velikosti 5 x 8 metrov. Ogenj je uničil ostrešje, strop v objektu in nekaj opreme. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolž. Dežurni delavec Elektro Ljubljana je odklopil elektriko. Policisti PU Novo mesto bodo raziskali vzrok požara.

Okvare na električno napeljavi

Ob 10.03 uri je v Jurni vasi, Stranski vasi in Birčni vasi, občina Novo mesto, prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Delavci Elektra Ljubljana so odpravili napako.

Ob 14.57 uri je na področju občine Semič, Semič, Rožni Dol, Kal, Štrekljevec, Oskoršnica, Gradnik, prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Delavci Elektra Ljubljana napako odpravljajo.

Drog zaprl cesto

Ob 8.14 uri se je v ulici Gaber v Semiču nagnil drog s telekomunikacijskimi vodniki in zaprl lokalno cesto Semič—Gaber. Dežurni delavci Slovenskih železnic, ki opravljajo vzdrževanje telekomunikacijskih naprav, so uspeli v popoldanskih urah drog postaviti nazaj in sprostiti promet na cesti. Dežurni delavec cestnega podjetja je postavil signalizacijo za obvoz.

Zaradi snega podrtih več dreves

Ob 5.51 uri se je nad cesto Metlika—Grabrovec, občina Metlika, nagnilo drevo. Gasilci PGD Metlika so drevo stabilizirali in deloma obžagali.

Ob 6.00 uri je bilo na cesti Črnomelj—Vranoviči, občina Črnomelj, podrto drevo. Delavci CGP Novo mesto so ga razžagali in odstranili.

Ob 6.07 uri je bilo na cesti Črnomelj—Vinica, pri Dragovanji vasi, občina Črnomelj, podrto drevo. Delavci CGP Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Ob 6.10 uri je na Smuški cesti v Semiču več podrtih dreves oviralo promet. Gasilci PGD Semič so 12 dreves razžagali in odstranili.

Ob 6.38 uri je bilo na cesti Dobrnič—Rdeči Kal, občina Trebnje, podrto drevo. Delavci Komunale Trebnje so drevo razžagali in odstranili.

Ob 7.30 uri je bilo na cesti pri naselju Bedenj, občina Črnomelj, podrto drevo. Delavci CGP Novo mesto so drevo razžagali in odstranili.

Ob 7.52 uri je bilo na cesti Trebnje—Mokronog, pri Puščavi, občina Trebnje, podrto drevo. Delavci Komunale Trebnje so drevo razžagali in odstranili.

Ob 8.04 je bilo na cesti Stari Grad pri Otočcu, občina Novo mesto, podrtih več dreves.Delavci CGP Novo mesto so drevje razžagali in odstranili.

Ob 8.34 uri je bilo na lokalni cesti Gradnik—Dragomlja vas, v občini Semič, podrtih več dreves. Gasilci PGD Gradnik so razžagali in odstranili devet večjih dreves in obsekali grmovje.

Ob 10.10 uri je na cesti Semič—Metlika, v naselju Sovinek, občina Semič, podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Semič so tri podrta drevesa razžagali in odstranili.

Ob 10.22 uri je v Preloki, občina Črnomelj, podrto drevje oviralo promet na lokalni cesti. Gasilci PGD Preloka so razžagali in odstranili pet dreves.

Ob 11.17 uri je na Ljubljanski cesti v Novem mestu večje drevje ogrožalo promet. Gasilci GRC Novo mesto so ga razžagali in odstranili dva drevesa.

Ob 11.18 uri je na Kettejev drevoredu v Novem mestu drevo oviralo promet. Gasilci GRC Novo mesto so ga razžagali in odstranili.

Ob 15.45 uri je na cesti Vinica— Bojanci—Tribuče, občina Črnomelj, več podrtih dreves oviralo promet. Gasilci PGD Bojanci so drevesa razžagali in odstranili.

Ob 15.56 uri je na cesto Črnomelj—Griblje pri Pavičičih padla večja smreka. Gasilci PGD Črnomelj so smreko in še deset dreves razrezali in odstranili.

Neprevoznih je bilo več cest

Ob 9.04 uri je bilo na področju občine Škocjan zaradi visokega snega in podrtega drevja neprevoznih več lokalnih cest. Gasilci PGD Škocjan, Bučka, Dolenje Dole, Grmovlje in Zagrad so razžagali in odstranili več kot sto dreves in grmovja, ki je oviralo promet.

Počakali bodo na boljše vreme

Ob 10.30 uri je na Mirnopeški cesti v Novem mestu drevo ogrožalo stanovanjsko hišo.Gasilci GRC Novo mesto so opravili pregled in ugotovili, da ne gre za neposredno ogroženost.Odstranitev drevesa bo možna v boljših vremenskih pogojih.

Veja poškodovala gospodarsko poslopje

Ob 14.50 uri je v Brdarcih, občina Črnomelj, večja veja stare hruške padla na streho gospodarskega poslopja in jo poškodovala. Gasilci PGD Dragatuš so vejo razžagali, jo odstranili in popravili štiri kvadratne metre poškodovane strehe.

