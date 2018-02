Drevo padlo na avto in na hišo; voznica s ceste; brez elektrike…

3.2.2018 | 19:10

Ob 5.23 uri se je na cesti Podvinje–Dobova, občina Brežice, podrlo drevo, ki je padlo na osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter odstranili drevo z vozila.

Ob 10.10 uri se je v Tržišču v občini Sevnica podrlo drevo na stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Tržišče so odstranili podrto drevo in zraven še drevo, ki je ogrožalo objekt.

Zapeljala v jarek

Ob 10.07 uri je pri kraju Župelevec, občina Brežice, voznica osebnega vozila zapeljala s ceste in se prevrnila. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in izvlekli vozilo iz jarka na cestišče. Reševalci NMP ZD Brežice so poškodovani osebi prepeljali v SB Brežice.

Podrta drevesa ovirala promet

Ob 6.24 uri je na cesti Bizeljsko–Bistrica ob Sotli, občina Brežice, podrto drevo oviralo promet. Odstranili so ga dežurni delavci podjetja CGP Brežice.

Ob 9.01 uri se je na cesto v Venišah v občini Krško podrlo več dreves, ki so ovirala promet. Drevesa so razžagali in odstranili dežurni delavci podjetja Kostak Krško.

Ob 10.40 uri je v Veliki vasi pri Krškem podrto drevo oviralo promet. Posredovali so dežurni delavci podjetja Kostak Krško.

Ob 10.50 uri je v Dolenji vasi pri Krškem podrto drevo oviralo promet. Posredovali so dežurni delavci Kostak Krško.

Ob 12.37 uri je na cestnem odseku Šapole - Križe, občina Brežice, podrto drevo oviralo promet. Drevo so razžagali in odstranili dežurni delavci podjetja KOP Brežice.

Pretrgana napeljava in okvare

Ob 8.06 uri je v Velikih Malencah, občina Brežice, zaradi pretrgane telekomunikacijske napeljave prišlo do motenj v omrežju. Napako so odpravili dežurni delavci Telekoma.

Ob 9.06 je v Brestanici, občina Krško, zaradi napake na omrežju prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Napako so odpravili dežurni delavci podjetja Elektro Celje.

Ob 9.07 uri je na Senovem, občina Krško, zaradi napake na omrežju prišlo do prekinitve z oskrbo z električno energijo. Napako na omrežju so odpravili dežurni delavci podjetja Elektro Celje.

Ob 9.17 uri je na Dovškem, občina Krško, zaradi napake na omrežju prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Napako na so odpravili dežurni delavci podjetja Elektro Celje.

