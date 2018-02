V bloku je smrdelo po plinu. Drevesa ogrožala promet

4.2.2018 | 08:25

Vir fotografije: Promet.si

Sinoči okoli 19.30 so na Seidlovi ulici v Novem mestu v stanovanjskem bloku zaznali močan vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so z detektorjem plina pregledali blok, prezračili prostore in opozorili stanovalce, da v kolikor se ponovno zaznajo vonj po plinu, nemudoma pokličejo gasilce. Sodeč po poročilu dežurnih na ReCO Novo mesto, so imeli nato mirno noč.

Dežurni službe so imele nekaj več dela zaradi snegoloma. Sinoči po 20. uri je v Ragovski ulici v Novem mestu večja odlomljena veja ovirala dostop do večstanovanjskega objekta. Razžagali so jo gasilci GRC Novo mesto.

Podrto drevo je oviralo promet tudi na cesti Novo mesto—Metlika pri Vinji vasi. Dežurni delavec CGP Novo mesto je drevo razžagal in odstranil.

Podobno je bilo po 22. uri še na cesti Mala Loka—Čatež in na cesti Črmošnjice—Črnomelj pri naselju Vrčice. Odstranili so ju dežurni delavci cestnih podjetij.

Noč je v Posavju minila bolj mirno.

Kako je v prometu?

Promet po državi v nedeljskem jutru poteka precej nemoteno, megla v pasovih zmanjšuje vidljivost ponekod na Dolenjskem, zaradi zimskih razmer pa voznikom priporočamo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram.

Prometno-informacijski center še opozarja, da je po 9. uri predvidena popolna zapora štajerske avtoceste med priključkoma Celje zahod in Arjo vasjo v obe smeri za približno pol ure, in sicer zaradi nujnih del.

Danes do 21. ure velja tudi prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Zaradi snežnih razmer pa velja prepoved tovornega prometa za priklopnike in polpriklopnike na cesti Črni Vrh - Col in na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje, Podplanina, Petrina in Vinica.

M. M.