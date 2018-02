Krkaši domov prinesli zmago

4.2.2018 | 08:40

V naslednjem krogu 10. februarja bo Krka doma igrala proti zadnjeuvrščeni ekipi Zlatorog Laško. (Foto: I. V., arhiv DL)

Polzela - Košarkarji Krke so v tekmi 16. kroga lige Nova KBM v gosteh premagali Hopse Polzelo z 80:78 (24:26, 42:43, 57:60). Dvoboj je bil za obe moštvi zelo pomemben: Krka, ki je imela pred tekmeci dve zmagi naskoka, bi se z novim uspehom že zelo približala ligi za prvaka, Polzeljani pa so lovili zadnji vlak, da bi se izognili ligi za obstanek.

Popotnica za nobeno od ekip ni bila dobra, Novomeščani so doživeli tri zaporedne poraze, Hopsi pa pet. Po koncu so bili po tesni končnici bolj veseli Novomeščani, saj so slavili za dve točki.

Domači so se zavedali, da zanje šteje le zmaga, po začetnem zaostanku so prišli do minimalnega vodstva, toda prednost je bila tako majhna, da sta bili pred nadaljevanjem ekipi še s povsem enakimi možnostmi.

V drugem polčasu je bila slika podobna; moštvi sta se menjali v vodstvu in nista mogli narediti preskoka. Prvega so nato dosegli domači z vodstvom 64:57 v 32. minuti, a je bi tudi odgovor gostov hiter in dve minuti pred koncem je za točko vodila Krka (69:68). Pozneje je povišala prednost na 77:70, mirne roke gostov pri prostih metih v zadnji minuti pa so zagotovile, da je bila prednost ravno dovolj velika za zmago, pri domačih je Marko Vuković s trojko pet sekund pred koncem le še ublažil poraz.

Pri domačih je bil najboljši s 23 točkami Milojko Vasilić, Vuković jih je dodal 16, prav tako 23 točk pa je imel na koncu najbolj učinkovit pri Krki Dino Cinac, z 19 mu je najbolj pomagal Dalibor Đapa.

V naslednjem krogu bodo Hopsi 10. februarja gostili Šentjur, Krka pa bo isti dan doma igrala proti zadnjeuvrščeni ekipi Zlatorog Laško.

Trener Novomeščanov Simon Petrov je po tekmi povedal: "Veseli me, da smo uspeli koncentracijo držati do konca tekme in jo z borbeno ter srčno igro tudi dobiti." Boštjan Kuhar, trener Hopsov Polzele, pa je dodal: "Čeprav smo vodili 35 minut tekme, smo na koncu na žalost izgubili. Pokopalo nas je slabo izvajanje prostih metov. Zahvalil bi se sodniški organizaciji in sodnikom, ki so opravili svoje delo na nivoju. Tekmo smo izgubili zaradi lastnih napak."

Hopsi Polzela - Krka 78:80 (26:24, 43:42, 60:57)

* Dvorana ŠD Polzela, gledalcev 200, sodniki: Krejić (Kranj), Pipan, Savić (oba Ljubljana).

* Hopsi Polzela: Rogelja 6 80:4), Rotar 9 (3:3), Borse, Čup 13 (3:4), Vasilić 23 (5:10), Godler 6, Držić 2, Bukovič 3 (1:1), Vuković 16 (3:4).

* Krka: Dimec 7 (1:2), Marinelli 10 (1:4)Kovačevič 2, Jošilo 9, Cinac 23 (6:8), Bratož, Šiška 5, Fifolt 5 (3:4), Škedelj, Đapa 19 (4:6).

* Met za tri točke: Hopsi Polzela 5:17 (Vuković 3, Rotar 2), Krka 7:24 (Cinac 3, Marinelli, Jošilo, Šiška, Đapa).

* Osebne napake: Hopsi Polzela 24, Krka 27.

* Pet osebnih: Rotar (38.); Dimec (32.), Bratož (40.), Fifolt (40.).

Izidi 16. kroga košarkarske lige Nova KBM:

- četrtek, 1. februar:

Šentjur - Petrol Olimpija 82:66 (22:13, 44:37, 62:49)

- sobota, 3. februar:

Sixt Primorska - Helios Suns 95:106 (17:22, 39:41, 61:60, 88:88)

Šenčur Ggd - Rogaška 79:64 (16:24, 32:36, 57:46)

Hopsi Polzela - Krka 78:80 (26:24, 43:42, 60:57)

- nedelja, 4. februar:

18.00 Ilirija - Zlatorog Laško

Lestvica:

1. Sixt Primorska 16 11 5 1242:1194 27

2. Helios Suns 16 10 6 1255:1191 26

3. Petrol Olimpija 16 9 7 1306:1230 25

4. Rogaška 16 9 7 1161:1198 25

5. Krka 16 8 8 1316:1312 24

6. Šenčur Ggd 16 8 8 1184:1215 24

7. Ilirija 15 8 7 1162:1184 23

8. Šentjur 16 7 9 1210:1308 23

9. Hopsi Polzela 16 5 11 1245:1236 21

10. Zlatorog Laško 15 4 11 1135:1158 19

STA, M. M.