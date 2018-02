Še vedno brez zmage

4.2.2018 | 09:30

Foto: I. V., arhiv DL

Kanal - Odbojkarji Salonita Anhovo so v 14. krogu 1. DOL za moške v Kanalu premagali Krko s 3:0 (12, 15, 22). Novomeščani so Salonitu v preteklih letih bili nekajkrat trn v peti, letos pa so povsem razglašeni, v 14. krogih niso zabeležili niti zmage. Tudi tokrat so bili daleč od nje, Kanalci, ki so igrali brez poškodovanega nekdanjega člana novomeške ekipe, Sergeja Drobniča, so jih povsem nadigrali.

Kakih 200 gledalcev je izenačeno odbojko videlo le v zadnjem nizu, ko so domači popustili v obrambi, Novomeščani pa so jim ves čas dihali za ovratnik, a pravih možnosti, da bi vsaj podaljšali tekmo, niso imeli. Salonit, ki je igral zelo zanesljivo, je z zmago potrdil drugo mesto na prvenstveni razpredelnici, v njihovi ekipi je najboljšo predstavo pokazal kapetan Dejan Čabarkapa, s 17 točkami je bil tudi najučinkovitejši igralec tekme.

Krka je na začetku tekme pokazala slab sprejem, zato je imela veliko težav pri organizaciji napadov, tudi Salonit ni takoj ujel ritma, tako da se ni mogel odlepiti. Z asom Daliborja Tomića pa je vendarle povedel za tri točke, malo zatem je neubranljivi začetni udarec poslal še Djordje Ilić, potem pa sledil nalet, ki se je ustavil šele v tretjem nizu, v katerem je gostujoči trener napravil rošado v ekipi, Miho Bregarja je postavil na mesto korektorja. To jim je prineslo nekoliko boljši napad, a še vedno ne dovolj dobrega, da bi tekmece resneje ogrozili.

Salonit bo v naslednjem krogu gostil Hoče, Krka pa Triglav.

Salonit Anhovo - Krka 3:0 (12, 15, 22)

* Športna dvorana Kanal, sodnika: Perčič (Kamnik), Zajec (Ljubljana).

* Salonit Anhovo: Ilić 6, Česnik, Jereb 2, Šarić, Karnel, Basaneže 4, Čabarkapa 17, Kovačič, Tomić 12, Vrtovec 12.

* Krka: Ožbalt, U. Erpič 2, Vrhovšek 2, Kosmina 12, G. Erpič 2, Kafol, Pucelj, Bregar 4, Klobčar, Renko 1, Turk 10, Dimič, Ožbalt (L).

Izidi 14. kroga 1. DOL za moške:

ACH Volley - Panvita Pomgrad 3:0 (21, 18, 26)

Triglav Kranj - Maribor 2:3 (16, -21, 22, -20, -12)

Hoče - GEN-I Volley 3:2 (17, 16, -19, -22, 12)

Salonit Anhovo - Krka 3:0 (12, 15, 22)

Črnuče - Calcit Volley 1:3 (-16, 20, -16, -17)

Lestvica:

ACH Volley 14 14 0 41: 2 42

Salonit Anhovo 14 11 3 34:19 29

Panvita Pomgrad 14 9 5 32:21 26

Calcit Volley 14 8 6 30:20 26

Maribor 14 9 5 30:21 25

Triglav Kranj 14 6 8 21:27 19

Hoče 14 5 9 23:31 16

Črnuče 14 4 10 18:33 14

GEN-I Volley 14 4 10 15:34 11

Krka 14 0 14 5:42 2

M. M., STA