Mrzla Kolpa odnesla dva moška, enega še iščejo

4.2.2018 | 10:10

V petek naj bi dva begunca odnesla Kolpa, enega so rešili, drugega na slovenski strani meje še niso našli. (Foto: M. L.-S., arhiv DL)

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Učakovci - Hrvaški policisti in gasilci so v sredo popoldne na območju Ladešićev v hrvaški občini Netretić, kjer Kolpa prav na sredi med Žuniči in Miliči na naši strani ostro zavije proti Adlešičem, iz vode potegnili moško truplo. Po poročanju hrvaških medijev naj bi šlo za begunca z Bližnjega vzhoda, ki je bil, kot je verjel, na poti v boljše življenje na zahodu, poroča Dnevnik.

Po navedbah sobotne izdaje omenjenega časnika slovenski policisti na naši južni meji tako tragičnih primerov, kot je bil hrvaški, v času po begunskem valu niso beležili, vsaj do petka ne, ko je dva begunca ledeno mrzla Kolpa odnesla na območju Učakovcev. Gasilci in policisti so temeljito prečesali teren ob Kolpi med Vinico in Učakovci, a do večera nesrečnega tujca še niso našli.

Drugega, ki je padel v reko, so črnomaljski in vinški gasilci še živega potegnili iz vode. Policisti so sicer prijeli šest ilegalnih prebežnikov, postopek pa po besedah predstavnice za odnose z javnostmi PU Novo mesto Alenke Drenik še ni zaključen. Po besedah poveljnika PGD Črnomelj Jožeta Weissa je pri reševanju sodelovalo devet gasilcev, predvsem potapljačev in reševalcev iz divjih voda, še navaja Dnevnik.

O tragični statistiki poročajo tudi s srbsko-hrvaške meje, kjer je lani umrlo šest beguncev, od tega trije otroci. Najbolj tragičen primer se je zgodil novembra, ko je po poročanju Guardiana umrla šestletna deklica iz Afganistana. Hrvaška policija naj bi afganistansko družino ponoči iz Tovarnika nagnala peš nazaj na srbsko stran, mati s šestimi otroki pa je izgubila nadzor nad deklico, ko so bežali pred prihajajočim vlakom. Otroka je vlak povozil, tožilstvo na Hrvaškem pa je po navedbah Dnevnika že sprožilo preiskavo.

M. M.

novejši najprej Komentarji (3) 20h nazaj Oceni Tito Zdi se mi, da je Trump nominiran že 3x za nobelovo nagrado za mir. 16h nazaj Oceni IQ Lepo nam so AMERI skuhali! 14h nazaj Oceni marko Kaj so zdaj Amerikanci krivi, saj smo jih pred leti v Metliki s tablami vabili Preglej samo prijavljene komentatorje