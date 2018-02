Na vašo pobudo: Črne gradnje, kaj pa inšpekcije?

4.2.2018 | 13:30

Bralec nam je poslal fotografijo hiše, za katero trdi, da gre za črno gradnjo. (Foto: bralec DL)

Kanižarica, Črnomelj - Bralec je na uredništvo poslal pismo, v katerem je opozoril na »enega od mnogih primerov delovanja pravne države, ki se vsem na očeh dogaja ob glavni cesti v Kanižarici, v enem od romskih naselij v črnomaljski občini. Objektom, večinoma zgrajenim nelegalno, se pridružujejo novi in novi. V posmeh vsem nam, ki hodimo v službo, plačujemo davke in kazni, ki si jih izmišlja država, da lahko funkcionira.«

Bralec v pismu omenja gradnjo nove stanovanjske hiše, ki ne le da raste brez gradbenega dovoljenja, ampak stoji tudi na tujem zemljišču, ki je v lasti črnomaljske občine. Avtor pisma sprašuje, kje so inšpekcijske službe. »Vsak dan se vozim mimo nelegalnega gradbišča v Kanižarici in opazujem delavce, ki tam opravljajo dela. Kje je Furs, ki tako rad lovi reveže po tržnicah in ljudi, ko si nameravajo sami na domačih hišah popraviti kakšno malenkost?« se je vprašal pisec, ki mu ni ušlo, da so za hišo, ki jo je omenil, že narejeni temelji za nov objekt. Zatrjuje, da se tudi na drugi strani ceste na črno zgrajenim objektom pridružujejo novi in novi. »Sprašujem se tudi, od kod Romom denar, saj jih je velika večina nezaposlenih,« je postavil retorično vprašanje.

V zvezi z nelegalno gradnjo stanovanjskih objektov na parc. št. 2588/3 in parc. št. 2588/6, obe k. o. 1540 Dobliče, ki sta v lasti občine Črnomelj, so s črnomaljske občinske uprave sporočili, da je v preteklem letu občina Črnomelj o navedenih gradnjah dvakrat obvestila pristojni inšpektorat in policijo ter ju pozvala, da ukrepata v skladu s svojimi pristojnostmi.

Občina Črnomelj je tako 23. avgusta lani na novomeško območno enoto inšpektorata za okolje in prostor pri ministrstvu za okolje in prostor posredovala predlog za uvedbo inšpekcijskega postopka zaradi nelegalne gradnje na parc. št. 2588/3, k. o. 1540 Dobliče, in 5. septembra še predlog za uvedbo inšpekcijskega postopka zaradi nelegalne gradnje na sosednji nepremičnini parc. št. 2588/6, k. o. 1540 Dobliče. Hkrati je občina o črnih gradnjah na občinskih nepremičninah obvestila tudi Policijsko postajo Črnomelj.

Investitorju gradnje na parc. št. 2588/3, k. o. 1540 Dobliče, je bila 31. avgusta izdana odločba prej omenjenega Inšpektorata RS za okolje in prostor, s katero je bilo investitorju naloženo, da ustavi gradnjo zidanega objekta, do 1. marca letos pa mora na svoje stroške odstraniti objekt, ki ga je zgradil. 12. oktobra lani so na črnomaljski občinski upravi prejeli obvestilo Policijske postaje Črnomelj, da je bila 4. oktobra v zvezi z navedeno zadevo na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu podana kazenska ovadba v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja.

V zvezi z nelegalno gradnjo na parc. št. 2588/6, k. o. 1540 Dobliče, pa je prej omenjeni Inšpektorat RS za okolje in prostor investitorju 17. januarja letos izdal odločbo, s katero mu je bilo naloženo, da ustavi nadaljnjo gradnjo zidanega objekta, do 17. junija letos pa mora na svoje stroške na zemljišču objekt odstraniti. Policijska postaja Črnomelj pa je 6. novembra lani obvestila občino Črnomelj, da je bila dva tedna prej na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu podana kazenska ovadba v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja protipravnega zavzetja nepremičnine.

