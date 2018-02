Krka proti Mengšu s 5:1

4.2.2018 | 14:30

Vir fotografije: NTK Krka

Novo mesto - Mengšani so v Novo mesto prišli s tihim upanjem, da v Drgančevju morda pripravijo nenadejano presenečenje, kakršno se je teden dni prej zgodilo v Izoli, ko je Arrigoni po devetih igrah NTK Krki prizadejal poraz. A tokrat so domači igralci v uri in pol igrali zbrano in v šestih srečanjih oddali le eno točko, je sporočil Janez Pezelj.

Dobro je z zmago v uvodnem srečanju začel Tilen Novak, ki je bil v peti partiji znova pred zmago, a je v odločilnem, petem nizu srečanja popustil. Ob Novakovi zmagi sta dve dodala še Cvetko in Hribar in NTK Krka je še naprej na prvem mestu. V 16. krogu Novomeščani gostujejo pri NTK Soboti.

Rezultati: Tilen Novak - David Orešnik (11:6 11:8 11:8), Tilen Cvetko - Andraž Avbelj (11:4 11:7 11:1), Peter Hribar - Klemen Jazbic (11:7 10:12 8:11 11:2 11:5), Tilen Cvetko - David Orešnik (11:9 11:6 8:11 11:5), Tilen Novak - Klemen Jazbic (7:11 7:11 11:6 11:3 8:11), Peter Hribar - Andraž Avbelj (11:6 11:2 11:3).

M. M.