FOTO: Novi val je bil tudi v Novem mestu

4.2.2018 | 18:25

Borut Zirkelbach, prvo ime novega vala v Novem mestu (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Bacili in General Lojze je besedna zveza, ki večini mlajših ne pove veliko, srednja generacija pa se še dobro spominja začetka osemdesetih let in pestrega dogajanja na novomeški glasbeni sceni v tistem času, ko je po vsej nekdanji domovini zavel nov veter, veter novega vala. Petintridesetletnico novega vala v Novem mestu je sinoči s koncertom praznovala zasedba BGL, v kateri sta moči združili dve generaciji, generaciji očetov in sinov.

Borut Zirkelbach je bil nedvomno osrednja osebnost novega vala v Novem mestu. Bil je ustanovitelj in frontmen tako legendarne novomeške pank skupine Bacili kot tudi zasedbe General Lojze, za kateri je napisal tudi večino glasbe in besedil. Žal zasedb, kakršni sta bili v svojem času, ni možno znova sestaviti, saj so nekateri člani že pokojni ali pa se že preveč dolgo ne ukvarjajo več z glasbo. Tako sta Borut Zirkelbach in Niko Galeša, ki je z njim sodeloval v skupini General Lojze, k sodelovanju povabila svoja sinova pa sina in nečaka nekdanjih članov Bacilov ter za bobne izkušenega Mateja Pečjaka.

Kot se za gospode v srednjih letih spodobi, sta se Borut Zirkelbach in Niko Galeša odpovedala vstopnini, ter s tem simbolno povabila na spoznavanje njune glasbe novomeške ljubitelje tovrstne glasbe različnih rodov, kar jima je tudi izvrstno uspelo, saj je bil LokalPatriot sinoči nabito poln, med občinstvom pa je bilo precej njunih zdaj že sivolasih vrstnikov in kar nekaj nekdanjih Bacilov, kot tudi mladina, ki je bila po sodelovanju pri refrenih in poplesovanju v prvih vrstah očitno navdušena nad tem, kar je pred skoraj štiridesetimi leti ustvarjala generacija njihovih očetov.

Kot predskupina je nastopila mlada novomeška pank zasedba Jaja Bojz, ki ima v svojem repertoarju poleg nekaterih lastnih skladb tudi Bacile, Pankrte in celo eno skladbo Dan D (Kozlam).

BGL so se zgodbe jubileju posvečenega koncerta lotili kronološko, začeli s skladbami iz prvega obdobja delovanja Bacilov, končali pa s šopkom skladb Generala Lojzeta, ki ga je poleg Boruta Zirkelbacha sestavljalo še nekaj nekdanjih Bacilov.

I. Vidmar

