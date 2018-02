Še vedno previdno na cestah!

Danes nekaj pred 17. uro se je v ulici Cesta bratstva in enotnosti v Metliki osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so na kraju oskrbeli eno osebo in jo prepeljali v ZD Metlika. Za čiščenje in pranje z oljem onesnaženega cestišča so poskrbeli gasilci PGD Metlika in dežurni delavec cestnega podjetja, ki je na območju onesnaženja postavil opozorilno prometno signalizacijo, poročajo dežurni na ReCO Novo mesto.

Dopoldne je bilo še nekaj težav zaradi težkega snega. Podrto drevo je ogrožalo promet na cesti Novo mesto—Metlika, pri Jugorju, in na cesti Sadinja vas pri Dvoru-Mali Lipovec. Odstranili so ju dežurni delvaci cestnega podjetja.

Ob 10.42 je gorela skladovnica drv pri naselju Žuniči, občina Črnomelj. Gasilci PGD Žuniči in Adlešiči so pogasili večjo skladovnico, vzrok požara pa bo raziskala policija.

V Posavju je dan minil bolj mirno, razen jutranje tragične nesreče na mejnem prehodu Obrežje, v kateri je življenje izgubila potnica.

