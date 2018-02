Do onemoglega preko balkona

5.2.2018 | 07:00

Včeraj ob 11.36 uri so v Hrovači pri Ribnici gasilci PGD Ribnica odprli so vrata stanovanja v 4. nadstropju, kjer se je nahajala obnemogla oseba. Gasilci so po lestvi splezali na balkon in odprli vrata reševalcem NMP Ribnica.

Podrta drevesa

Ob 10.01 so v naselju Oslica v občini Ivančna Gorica gasilci PGD Muljava odstranili podrto drevo, ki je zaprlo dovozno pot do treh stanovanjskih objektov.

Ob 8.25 so v naselju Višnje v občini Ivančna Gorica gasilci PGD Ambrus odstranili drevo, ki se je podrlo zaradi snega in zaprlo dovozno pot.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLHOVICA in TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU;

- od 13.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJERNEJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.