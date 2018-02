Hajšen: Bolje, da bi umrl jaz

5.2.2018 | 08:00

Jože Hajšen

Krško, Brežice - Sredi lanskega maja se je na cesti Kostanjevica na Krki–Oštrc zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 86-letni voznik mopeda Jožef Judež. Povzročil jo je 37-letni Jože Hajšen s Črešnjevca pri Oštrcu, ki je vozil pijan in je prejšnji teden na Okrožnem sodišču v Krškem na predobravnalnem naroku pred sodnikom Almirjem Kurspahićem svojo krivdo priznal.

Hajšna je dogodek zelo prizadel. Že takoj po nesreči so tudi njega morali zdravniško oskrbeti. »Vem, da sem kriv, ker sem pil. Ni potrebno sojenje. Mojega življenja je tako konec. Bolje, da bi umrl jaz,« je rekel. Bil je vidno prizadet.

Okrožna državna tožilka Andreja Haler je med branjem obtožnice med drugim povedala, da je 16. maja lani obtoženi Hajšen pod vplivom alkohola (v telesu je imel najmanj 1,1 g/kg alkohola) vozil osebni avtomobil renault clio iz Kostanjevice na Krki proti Oštrcu in v bližini Globočic zapeljal na nasprotno smerno vozišče, ko je po njem z mopedom pravilno pripeljal Jožef Judež.

»S sprednjim delom avta je trčil v voznika mopeda, ki je padel in umrl na kraju dogodka. V primeru priznanja krivde predlagam dve leti zapora in eno leto prepovedi vožnje za motorna vozila,« je dejala tožilka, ki je pri predlagani kazni upoštevala tudi Hajšnovo predkaznovanost (doslej je bil že 11-krat obsojen zaradi tatvin in enkrat zaradi ogrožanja varnosti).

»Obtoženec je kaznivo dejanje priznal in ga obžaloval že v fazi preiskave pa tudi danes, svojcem se je opravičil za povzročeno zlo. Pri izreku kazenske sankcije naj sodišče upošteva, da obtoženec skrbi za onemoglo babico in strica, ki sta odvisna od njegove pomoči. Poleg tega ima redno službo in s svojim dohodkom preživlja omenjena sorodnika,« je izpostavil njegov zagovornik Iztok Starc.

Sodnik Almir Kurspahić je v celoti sledil predlogu tožilke in Hajšna obsodil na dve leti zapora, mu izrekel enoletno prepoved vožnje vozil kategorije B, poleg tega mu je naložil tudi plačilo stroškov kazenskega postopka in sodne takse (oboje skupaj dobrih 1.300 evrov), seveda bo moral plačati tudi svojega odvetnika. »Po pravnomočnosti sodbe boste imeli možnost predlagati alternativne oblike prestajanja kazni zapora,« je še pojasnil sodnik.

Janja Ambrožič