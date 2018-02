Nekdanji Bučklanarji v zgodbah

Pogovor s pisateljico Marinko Marijo Miklič je vodila Urška Zidar (na desni).

Bučka - Kulturno društvo Bučka je ob Prešernovem dnevu včeraj popoldne v kulturnem domu pripravilo zanimivo prireditev z naslovom Spomini na preteklost.

Prav preteklost je rdeča nit nove knjige Novomeščanke Marinke Marije Miklič z naslovom V kamen vklesano, ki jo je nedavno izdala pri novomeškem Kulturnem društvu Severina Šalija, najprej pa jo je javnosti predstavila v domačem kraju, domačim ljudem na Bučki. Mikličeva namreč izhaja s Štrita pri Bučki.

Marinka Marija Miklič s svojo novo knjigo V kamen vklesano.

Knjiga V Kamen vklesano v sedemnajstih kratkih zgodbah prinaša portrete zanimivih ljudi iz Marinkinega otroštva: družinske člane, sorodnike in vaščane, ki so zaznamovali njeno življenje, ter nasploh življenje vasi. Skozi osebni spomin in lastno perspektivo slika preproste vaščane, njihov značaj, ter vlogo v skupnosti, ki je bila pogosto vezana na njihov poklic. Spoznamo mizarja, kovača, mešetarja, oglarja, krovca, logarja, dninarico, semenarko, šiviljo, kuharico, jajčarico, čarodejko, skratka mnoge poklice, ki jih danes ne poznamo več, pred dobrega pol stoletja in več pa so bili nepogrešljivi. Skorajda ni področja, ki ga te zgodbe ne bi zajele, zato ima knjiga po besedah Diane Pungeršič močno etnološko, kulturno-antropološko spoznavno vrednost, po mnenju Milčka Komelja pa narodopisen in kulturnozgodovinski pomen. Oba sta v knjigi napisala spremni besedi.

Mikličevi je za novo knjigo čestitala predsednica KD Bučka Ljuba Hočevar.

Mikličeva, ki je kot pisateljica dobro poznana v dolenjskem in širšem slovenskem prostoru, saj kratke zgodbe, črtice, novele, humoreske, anekdote in satire od leta 2002 redno objavlja v raznih revijah, časopisih in zbornikih, nemalokrat pa se njene zgodbe na literarnih natečajih uvrščajo najvišje, je v pogovoru z voditeljico prireditve Urško Zidar med drugim povedala, da ji je bilo pisanje o domačih ljudeh poseben izziv. »Želela sem, da bodo ti liki zanimivi še za generacijo mojih vnukov, da bodo še ti brali svojim otrokom, od kod izhajajo, kako so živeli njihovi predniki," pravi Mikličeva, ki meni, da bi morali bolje poznati svojo preteklost.

Mali Bučklanarji so bili prisrčni, ko so zapeli, zaplesali...

Škocjanski župan Jože Kapler je v nagovoru poudaril pomen skrbi za slovensko kulturo, o kateri smo ob kulturnem prazniku vedno bolni velikih besed. »A slovenska kultura je res bogata. Spoznavajmo jo, ohranjajmo jo in razvijajmo, in naši zanamci nam bodo hvaležni,« je dejal.

Kulturni program na prireditvi so prispevali: pevska skupina Vokalnih5, šolarji podružnične šole Bučke s petjem, plesom in recitacijami, ter duo Kaja in Nika Jelenič.

Besedilo in foto: L. Markelj

